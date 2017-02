Blasenschwäche - Hilfe aus der Natur

Eine Blasenschwäche geht einher mit mangelhaft trainierten Muskeln des Beckenbodens. Wenn man während des Wasserlassens versucht, dies zu unterdrücken, spürt man den zuständigen Muskel sehr gut. Indem man diesen Anspannt und Entspannt kann man den Muskel trainieren. Auch ein spezielles Beckenbodentraining ist äußerst hilfreich, um eine Blasenschwäche in den Griff zu bekommen. Volkshochschulen, Krankenkassen und Physiotherapeuten bieten immer wieder solche Trainingseinheiten an. Zwei kleine Übungen kann man sofort umsetzen. Man stemmt die Hände in die Hüften und schiebt das Becken nach vorn. Dann wird der Beckenboden angespannt und man kreist linksherum 10 Mal. Eine andere Übung geht folgender Maßen: Man schiebt den Po nach hinten, spannt an und dreht rechtsherum zehn Mal. Die Übungen können mehrmals am Tag wiederholt werden.Die Kerne des Kürbisses helfen bei Reizblase und Blasenbeschwerden. Dies ist etwa auf die entzündungshemmende Wirkung zurückzuführen. Außerdem wird der Blasenmuskel geschützt und gestärkt. Sowohl für die Prostata des Mannes, als auch für Frauen in den Wechseljahren hat sich Kürbis hervorragend bewährt. Die Verträglichkeit ist sehr gut und auch für Kinder, etwa um unerwünschtes Bettnässen zu bekämpfen eignet sich Kürbis. Als Dosis für eine langfristige Behandlung sollte man 10 g pro Tag einnehmen. Für eine vorbeugende Therapie sollte die Dosis auf etwa 3-5 g vermindert werden.Tees oder Säfte mit Zinnkraut eignen sich zum Durchspülen, um Blasenbeschwerden zu lindern. Auch ein Sitzbad ist kann mit Zinnkraut zubereitet werden. Durch das Verbessern des Stoffwechsels und das Stärken des Bindegewebes, kann auch eine Blasenschwäche gelindert werden. Die Nieren- und Blasentätigkeit wird angeregt und Harnwegsinfekten wird vorgebeugt. Es gibt Kombi-Präparate, die wohlschmeckender als der Zinnkraut-Tee sind. Auch ein Sitzbad kann zubereitet werden und in einer wohlschmeckenden Temperatur genossen werden. Täglich zwischen 15-20 Minuten über sechs bis acht Wochen hinweg sollte man ein solches Sitzbad genießen.