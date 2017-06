Blasenmuskulatur steuern lernen

Ab einem gewissen Alter sollte jedes Kind auch nachts nicht mehr einnässen. Für die Eltern ist es ein Problem, wenn ihr Kind noch im Schulalter in einem nassen Bett aufwacht. Bis zum 6. Lebensjahr ist es normal, dass Kinder einnässen. Es muss erst erlernt werden, die Blasenmuskulatur steuern zu können. Das setzt voraus, dass die Muskeln der Blase auch ausgereift sind. Ist das Kind schon älter und nässt noch immer ein, sollte man zum Kinderarzt gehen. Er hat damit Erfahrung und weiß, wo die Probleme sein könnten.Das Bettnässen kann auch plötzlich wieder eintreten. Die Ursachen sind dabei oft psychologischer Natur. Eine Veränderung des Umfelds kann der Grund dafür sein. Ist ein Geschwisterchen in die Familie gekommen, fühlen sich ältere Kinder vernachlässigt, denn das Baby braucht viel Aufmerksamkeit. Liegt keine Ursache vor, so muss abgeklärt werden, warum das Kind noch, oder schon wieder nachts nicht mehr sauber ist. Als Therapie kann eine sogenannte Klingelmatte verwendet werden. Dabei wird ein Sensor im Bett befestigt, der ein lautes akustisches Signal auslöst. Durch den Lärm erwacht das Kind und lernt, den Harnstrahl zu stoppen. Die Behandlung dauert einige Wochen.Zusätzlich sollten die Eltern eine Liste führen, in der sie eintragen, wie oft der Alarm ausgelöst wurde. Zeigt die Therapie nach etwa 6 Wochen keinen Erfolg, muss das Bettnässen medikamentös behandelt werden. Die Heilungschancen stehen gut, denn nur 1 % der Kinder, die eingenässt haben, leiden auch als Erwachsene daran. Besteht der Verdacht, dass körperliche Ursachen der Grund für das Bettnässen ist, müssen einige Untersuchungen erfolgen. Dazu wird erst einmal der Harn untersucht, danach, mittels Ultraschall, Nieren und Harnwege. Es sollte ein Blasentagebuch geführt werden, in dem man sohl den Zeitpunkt, als auch die Menge der Harnabgabe notiert. Wird eine Blasenschwäche diagnostiziert, kann diese mit Medikamenten gut therapiert werden. Beckenbodengymnastik wirkt unterstützend zur Therapie.