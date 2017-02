FRAUENGESUNDHEIT

Blasenentzündung - Wie kann sich Frau helfen?

Schmerzen, ein permanenter Harndrang oder auch ein Jucken beim Wasserlassen begleiten eine Zystitis, die wiederum recht häufig Frauen betrifft. Eine Blasenentzündung ist besonders in der kalten Jahreszeit ein schmerzhaftes Übel, das sich bei einer Vielzahl von Frauen durchaus als chronisch erweisen kann. Lästig, jedoch harmlos im Sinne der Erkrankung selbst, kann man allerdings als Frau durchaus gezielte Maßnahmen gegen eine bestehende Blasenentzündung durchführen, die übrigens auch als Prävention bestens geeignet sind.Zunächst ist es sicherlich interessant zu erfahren, weshalb gerade Frauen derartig anfällig für eine Blasenentzündung sind. Der Grund findet sich in der weiblichen Anatomie, die im Bereich der Harnwege mit einer kürzeren Harnröhre aufwartet und somit weitaus rascher Bakterien in sich tragen kann als es bei einem Mann der Fall ist. Oft stammen die Erreger vom Darm und werden beim Wischen nach dem Toilettengang übertragen. Folglich sollte eine Frau darauf achten stets nur in Richtung Darmausgang die Reinigung vorzunehmen. Häufiger Geschlechtsverkehr reizt die Schleimhäute zusätzlich und kann in einer Kombination mit einem Zuviel an Intimpflege inklusive reizenden Präparaten eine Blasenentzündung deutlich forcieren.Eine leicht erhöhte Anfälligkeit für eine Entzündung der Blase besteht zudem bei schwangeren Frauen. Da bei einer verschleppten Blasenentzündung durchaus eine Blutvergiftung aufgrund einer in Mitleidenschaft gezogenen Niere entstehen kann, sollte die Schwangere bei Symptomen der Blasenentzündung umgehend ihren Gynäkologen aufsuchen. Stets die Blase beim Toilettengang vollständig zu leeren, ist allerdings generell für alle Frauen empfehlenswert, da sich sonst Bakterien recht schnell ausbreiten können. Viel Trinken unterstützt zudem eine rasche Ausscheidung möglicher vorhandener Erreger und sollte täglich bedacht werden. Gleiches gilt auch und besonders in der Winterzeit für das Warm- und Trockenhalten des Unterleibes, so etwa durch geeignete Kleidung und das Vermeiden eines Sitzens auf kalten Flächen.Haben sich die Erreger in der Blase eingenistet, hilft es oft eine Wärmflasche oder eine heiße Heublumenpackung auf den Unterleib zu legen. Tee aus Bärentraubenblätter, Goldrute oder Katzenbart sind natürliche Mittel, die eine desinfizierende und krampflösende Wirkung beinhalten. Cranberrys pur oder als Saft unterstützen die Immunabwehr der Harnwege und sollten mehrmals in der Woche zum Einsatz kommen. Erweisen sich jedoch die Beschwerden als massiv, sollte man spätestens nach zwei Tagen den Arzt aufsuchen, der nach einer eingehenden Diagnose vermutlich ein Antibiotikum verschreiben wird.Quelle: Portal der Frauen