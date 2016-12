Blasenentzündung lindern mit Naturheilmitteln

Eine Blasenentzündung ist immer ein Fall für den Arzt. Meist ist eine Behandlung mit Antibiotika nötig. Wichtig ist, dass man das Antibiotika bis zum Ende einnimmt, denn sonst könnte man gefährden, dass Infektionsherde in der Blase verbleiben, die dann begünstigen, dass Bakterien eine Resistenz gegen das Antibiotikum entwickeln. Zusätzlich kann man mit ausreichend Flüssigkeit den Heilprozess beschleunigen, da die Krankheitserreger so besser aus dem Körper geschwemmt werden.Die Goldrute wirkt harntreibend, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Dadurch werden die Infekte der Harnwege sehr gut aus dem Körper ausgeschieden und bekämpft. In vielen Blasen- und Nierentees ist Goldrute einer der Bestandteile. Kombiniert mit Zinnkraut, Birken- und Brennnesselblättern kann die Goldrute ihre Wirkung entfalten. Auf Arzneiqualität ist in jedem Fall zu achten.Meerrettich und Kapuzinerkresse haben eine antibiotische Wirkung und bekämpfen Harnwegsinfekte. Studien haben belegt, dass Senföle eine sehr heilende Wirkung haben. Nebenwirkungen sind kaum zu erwarten und selbst eine Resistenz der Keime ist ausgeschlossen. In der Apotheke sind Tabletten erhältlich, die genau die Dosis sicherstellen, welche benötigt wird. Zur Behandlung akuter Infekte eignet sich eine Stoßtherapie, als präventive Maßnahme bei einer erhöhten Anfälligkeit, kann auch eine geringere Dosierung erfolgen. Menschen, die sehr empfindlich sind, können mit Magen-Darm-Beschwerden auf Meerrettich und Kapuzinerkresse reagieren. Für Kinder unter vier Jahren und für Schwangere und Stillende eignet sich diese Behandlung nicht.Das Zinnkraut hat einen sehr hohen Mineralstoffgehalt zu bieten, der sich positiv auf den möglichen Nährstoffmangel auswirkt, der bei einer Durchspül-Therapie droht. Der Geschmack von Zinnkraut überzeugt dabei weniger, weshalb Teemischungen besser geeignet sind. Auch äußerlich kann Zinnkraut angewandt werden, indem man 10 Gramm des Krautes in einen Liter Wasser gibt, über Nacht ziehen lässt und am nächsten Tag 30 Minuten kochen lässt. Anschließend wird mit kaltem Wasser die Temperatur auf eine angenehme Badetemperatur abgekühlt. Die Blasen- und Nierentätigkeit wird durch ein 15-minütiges Sitzbad angeregt und das Bindegewebe gestärkt.