BLASENENTZÜNDUNGEN UND NIERENBECKENENTZÜNDUNGEN SIND BEI SCHWANGEREN NICHT SELTEN

Blasenbeschwerden - so können Sie Ihrem Körper helfen

Eine gesunde Blase lässt uns unbeschwert und aktiv leben. Es kommt aber immer wieder vor, dass Bakterien in die Blase aufsteigen. Dies ist völlig natürlich und meist kommt unsere Blase auch mit diesen Bakterien klar. Ist unser Immunsystem jedoch geschädigt und die Blasenschleimhaut nicht intakt, vermehren sich die Bakterien rasant und es kommt zu Blasenentzündungen.Blasenbeschwerden werden durch einige Dinge begünstigt. Dies sind vor allem übertriebene Hygiene im Genitalbereich, zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, Beckenbodenschwäche, Stress und Kälte, fehlende Hygiene beim Geschlechtspartner und kein Toilettengang trotz Harndrang.Hat Sie nun eine Blasenentzündung erwischt, sollten Sie sich vor allem warmhalten. Bei einem warmen Rücken und Unterleib weiten sich die Blutgefäße in der Blase. Trinken Sie viel. Zwei Liter Mineralwasser oder Tee sollten Sie täglich zu sich nehmen. Leiden Sie unter Blasenbeschwerden, sollten es mindestens 4 Liter sein. Besondere Harntees mit Brennnesselblättern, Goldrutenkraut, Katzenbartblättern oder Bärentraubenblättern sind geeignet. Diese gibt es in jeder Apotheke oder im Reformhaus.Auch Cranberrysaft unterstützt die natürliche Widerstandskraft der Blasenschleimhaut. Der hohe Anteil an Proanthocyanidinen Typ-A lässt die Fimbrien, mit denen die Bakterien an der Blasenwand haften, verkleben. Die Bakterien werden dann mit dem nächsten Toilettengang ausgespült.Verzichten Sie auf Mittel zur Intimhygiene. Waschen Sie am besten täglich mit warmem Wasser. Dies ist ausreichend. Tragen Sie Baumwollunterwäsche. Auch spezielle Sportwäsche ist geeignet, da diese heiß gewaschen werden kann und so die Bakterien getötet werden.Generell gilt: Ein gesundes Immunsystem macht es Bakterien auch in der Blase schwer. Ernähren Sie sich gesund und schlafen Sie ausreichend. Entspannungssportarten wie Autogenes Training oder Yoga tun dem ganzen Körper gut. Besuche in der Sauna und Wechselduschen stärken das Immunsystem. So kommen Sie gesund durch die kühlen Jahreszeiten.