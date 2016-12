Blässe - Mängel abklären

Von Blässe spricht man dann, wenn die normale rosige Hautfarbe fehlt. Blässe kann durch eine mangelhafte Durchblutung auftreten, aber auch ein Anzeichen von Blutarmut, einen Mangel an Pigmenten oder ein Vitamin B Mangel vorkommen. Personen, die unter einer Nierenschwäche leiden, sind häufig blass. Die Blässe kann aber auch akut auftreten. Das ist häufig bei einem Schock der Fall. Der Kopf wird schlecht durchblutet, daher wird die Haut fahl. Das Gehirn wird mit Blut unterversorgt, Betroffene leiden häufig unter Schwindel. Isst man zu wenig, kann sich das auch in Form einer Blässe äußern.Sackt der Blutzuckerspiegel ab, zeigt sich das auch durch Blässe. Es hilft, etwas Zucker zu sich zu nehmen, damit sich der Zuckerspiegel wieder normalisiert. Tritt die Blässe plötzlich auf, sollten die Beine hochgelagert werden. So wird es dem Blut erleichtert, in Richtung des Kopfes zu fließen. Personen, die an Blutarmut leiden, haben nicht genug rote Blutkörperchen im Blut, daher sind sie blass. Eine Blässe kann aber auch auf schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, hindeuten. Eine länger anhaltende Blässe muss daher vom Arzt abgeklärt werden. Bei einem Mangel an Vitamin B verschreibt der Arzt ein dementsprechendes Medikament.Blässe kann man lindern. Wer sich selten im Freien aufhält, ist blass. Daher sollte man viel an die Frische Luft gehen, der Körper wird gut durchblutet, die Blässe verschwindet von selbst. Liegt ein Kreislaufproblem vor, meist ist das ein niederer Blutdruck, bekommt man die Blässe mit Wechselduschen weg. Die Ernährung beeinflusst die Gesichtsfarbe ebenso. Wer sich gesund ernährt, ist selten blass. Anämie ist eine Krankheit, die sich durch eine blasse Hautfarbe äußert. Behandelt werden kann sie mit Medikamenten, vorwiegend Eisenpräparate. In einigen Fällen ist auch eine Bluttransfusion notwendig, um dem Körper die roten Blutkörperchen zuzuführen. Mit einer einfachen Blutuntersuchung kann der Arzt den Grund der Blässe abklären und eventuell eine Behandlung einleiten.