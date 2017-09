Bierhefe - natürliches Schönheitsmittel

Bierhefe ist im Grunde genommen nichts anderes als das Abfallprodukt, welches bei der Herstellung von Bier anfällt. Es handelt sich dabei um den Bodensatz bei der Bierbrauung, der nach dem Vermischen von Wasser, Hopfen und Gerste entsteht. Es ist also ein Naturprodukt, welches bereits seit Jahrtausenden als Heilmittel und Schönheitsmittel bekannt ist. Schon damals wusste man genau, dass nicht nur das Endprodukt, nämlich das Bier, gut schmeckt, sondern dass die dabei entstehende Hefe gefiltert werden kann und voller Nährstoffe ist.Vor allem Vitamin B befindet sich in Bierhefe, darüber hinaus Aminosäuren, Spurenelemente sowie Eisen und Zink. Im Handel erhält man Bierhefe meistens in Form von Tabletten. Diese sollen sich positiv auf die Haut auswirken; man vermutet eine Besserung bei Akne, Ekzemen oder Schuppenflechte. Zugleich wirkt sich die Bierhefe positiv auf das Nervensystem und das Immunsystem aus. Weiterhin ist Bierhefe kalorienarm, das bedeutet, sie kann unterstützend bei Diäten eingenommen werden. Das empfiehlt sich auch deswegen, weil sie den Stoffwechsel anregt und den Blutzucker konstant hält und dies wiederum bremst erfolgreich den Hunger.Im Reformhaus erhält man aber meistens auch noch eine weitere Art von Bierhefe: mal abgesehen von den Tabletten gibt es sie nämlich hier auch in Flockenform. So kann man Bierhefe als gesundes Würzmittel benutzen, sollte aber bei der Dosierung vorsichtig sein, da der Geschmack doch recht intensiv ist. Eigentlich ist Bierhefe also noch viel mehr als nur ein Nahrungsergänzungsmittel, noch zumal keinerlei Nebenwirkungen bekannt sind. Wer Hefetabletten gegen Akne einnimmt, muss allerdings damit rechnen, dass sich das Hautbild zumindest vorübergehend erst mal verschlechtert und sich eine Verbesserung erst mit der Zeit einstellt.