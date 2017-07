Bewusstlosigkeit - Notarzt verständigen

Bei einer Bewusstlosigkeit ist das Gehirn des Betroffenen vermindert durchblutet, daher kann er Eindrücke nicht wahrnehmen. Es gibt verschiedene Ursachen für eine Bewusstlosigkeit. Sie kann durch innere oder äußere Einflüsse eintreten. Bei einem Unfall, bei dem es zu starken Blutungen oder Kopfverletzungen kommt, wird der Patient bewusstlos. Aber auch Erkrankungen im Herz-Kreislaufsystem können ein Auslöser dafür sein. Schlaganfall oder eine Lungenembolie, sowie Bluthochdruck und ein allergischer Schock lösen eine Bewusstlosigkeit aus. Diese kann wenige Sekunden aber auch über Stunden andauern. Es besteht die Gefahr für Folgeschäden, da das Gehirn ganz schlecht durchblutet ist.Es gibt 3 Schritte, eine Bewusstlosigkeit festzustellen. Zuerst spricht man den Patienten an. Reagiert er darauf nicht, muss getestet werden, ob er Berührungen wahrnimmt. Kommt auch darauf keine Reaktion, muss die Schmerzgrenze ausgereizt werden. Dazu kneift man den Bewusstlosen stark in den Oberarm. Wenn er auch darauf nicht reagiert, liegt eine Bewusstlosigkeit vor. Es muss sofort gehandelt werden, Erste-Hilfe-Maßnahmen müssen unverzüglich eingeleitet werden. Der Notarzt muss verständigt werden, es wäre gut, wenn der Ersthelfer einen Zeitraum angeben könnte, wie lange der Patient schon ohne Bewusstsein ist. Der Patient muss in die stabile Seitenlage gebracht werden. Atem und Puls müssen ständig kontrolliert werden, um mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung zu beginnen, sollte der Atem aussetzen.Der Rettungsdienst bringt den Bewusstlosen in die nächstgelegene Klinik, dort wird er künstlich beatmet, wenn die Bewusstlosigkeit noch andauert. Zugleich wird der Patient untersucht, um die Ursachen der Bewusstlosigkeit herauszufinden. Bei einer kurz andauernden Bewusstlosigkeit muss der Patient, nachdem er wieder wach ist, auf dem Rücken liegen. Die Beine müssen so hoch wie möglich gelagert werden, damit das Blut in den Kopf fließen kann. Ein Kissen reicht oft nicht aus, ein Helfer sollte die Beine des Patienten so lange hochhalten, bis der Notarzt eintrifft, der die Versorgung des Patienten dann übernimmt.