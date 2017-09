BETREUUNGSVERFüGUNG

Betreuungsverfügung - selbst bestimmen in gesunden Tagen

Die Betreuungsverfügung ist eine von vielen Möglichkeiten, die dem Betroffenen helfen soll, seine eigenen Angelegenheiten selbstbestimmend zu regeln. Hier sind nicht nur alte und schwerkranke Menschen gemeint. Auch junge und gesunde Menschen können durch Unfälle in die Lage kommen, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind und andere dann entscheiden müssen. Wer dann als Betreuer bestellt werden soll, wie die Finanzen geregelt werden sollen, wo und wie gepflegt werden soll, dies alles kann vorher durch die Betreuungsverfügung geklärt werden.Die Grunddaten dieser Verfügung sind:- Wer soll betreuen und war darf auf gar keinen Fall betreuen.- Wo möchte man betreut werden. In den eigenen vier Wänden oder in einer Einrichtung.- Bestandteile der Patientenverfügung können in die Betreuungsverfügung mit aufgenommen werden.- Die Frage der Vermögensverwaltung und der Finanzen kann teilweise mit in die Verfügung aufgenommen werden. Hier gibt es allerdings Einschränkungen, die sich automatisch durch die gesetzliche Vermögensverwaltung ergeben.Grundsätzlich dient die Betreuungsverfügung als Grundlage für das Gericht, damit die Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen des Betroffenen eingehalten werden. Diese Verfügung sollte handschriftlich verfasst und sie sollte auf immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Bei der Aktualisierung wird unter der Neuerung der Satz "Ich will an der vorstehenden Verfügung festhalten" stehen. Danach folgen das Datum und die Unterschrift. Dies erleichtert dem Gericht die Klärung, ob die Verfügung wirklich noch nach dem Willen des Betroffenen verfasst wurde. Eine Betreuungsverfügung, die schon Jahrzehnte alt ist, spiegelt nicht unbedingt den Willen des Betroffenen wider, sondern sieht eher danach aus, dass sie mal geschrieben und vergessen wurde.Zur Vorlage kann eine Vorsorgevollmacht genutzt werden, die einfach zur Betreuungsverfügung umbenannt wird. Wer sich unsicher ist, kann Rat bei Notaren, Anwälten oder Betreuungsvereinen einholen. Unterschriften können hier auch beglaubigt werden, wenn der Betroffene es als notwendig ansieht.Die Betreuungsverfügung finden Sie online unter http://www.miomedi.de/gesundheit/servicebereich/betreuungsverfuegung/betreuungsverfuegung.html