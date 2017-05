Berufsunfähigkeit immer gut versichern

Eine Berufsunfähigkeit tritt dann ein, wenn man durch Krankheit oder Invalidität seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Man muss unterscheiden zwischen Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit. Bei einer Erwerbsunfähigkeit kann man überhaupt nicht mehr arbeiten. Bei einer Berufsunfähigkeit ist man imstande zu arbeiten, jedoch muss diese Arbeit leichter sein und es muss dem Betroffenen möglich sein, die Arbeit ohne gesundheitliche Folgen leisten zu können. Oft muss man eine sozial weniger angesehene Arbeit annehmen oder mit Einkommenseinbußen rechnen. Damit die finanziellen Einbußen ausgeglichen werden können, schließen viele eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab.Festgestellt wird die Berufsunfähigkeit durch ein medizinisches Gutachten, oft holt die Behörde auch berufskundliche Gutachten ein. Es gibt Berufsgruppen, in denen die Berufsunfähigkeit häufiger vorkommt. An den ersten 3 Stellen stehen Dachdecker, Krankenpfleger und Schlachter. Diese Personen werden in ihren Berufen körperlich herausgefordert, der Grund, warum eine Berufsunfähigkeit vorliegt, sind meist Probleme mit den Bandscheiben oder der Wirbelsäule generell. Der häufigste Grund, warum man unfähig ist, seinen Beruf weiter auszuüben, sind psychische Erkrankungen, meist handelt es sich dabei um Burn-out. Gleich an zweiter Stelle kommen die Erkrankungen des Bewegungsapparates, gefolgt von Krebserkrankungen.Ein Antrag auf Rente wegen Berufsunfähigkeit kann gestellt werden, wenn der Betroffene zu über 50 % seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann. Damit man die Rente bekommt, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. So muss der Arbeitnehmer über mindestens 5 Versicherungsjahre verfügen, von denen in 3 Jahren ein Betrag in die Rentenkasse eingezahlt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente abgewiesen. Den Antrag bekommt man bei der Rentenkasse oder der Versicherung, die für den Arbeitnehmer zuständig ist. Er muss vollständig ausgefüllt an die Versicherung retourniert werden. Wichtig ist auch, die notwendigen Berichte der Ärzte beizulegen. Der Beruf, der bis zum Stellen des Antrags, ausgeübt wurde, ist genau zu beschreiben, nur so kann sich die Versicherung davon überzeugen, dass der Arbeitnehmer nicht mehr voll einsetzbar ist.