KINDERKRANKHEITEN

Berufstätige Mütter mit kranken Kindern

Ob Grippe, Magen-Darm-Erkrankungen oder auch die Masern, wenn Kinder krank sind, können die Mütter häufig nicht arbeiten gehen. Besonders alleinerziehende Mütter stehen dann vor großen Problemen, wenn die Großeltern nicht in greifbarer Nähe wohnen und die Betreuung der lieben Kleinen übernehmen können.Doch gibt es zum Glück eindeutige Regeln vom Gesetzgeber, die die Eltern in solchen Situationen schützen.Der Schutz beginnt bereits während der Schwangerschaft und auch etwa bis zu vier Monate danach ist man unkündbar. Körperlich schwere Arbeit sowie Arbeiten mit gefährlichen Stoffen dürfen nicht von einer Schwangeren ausgeübt werden. Werden viele Arbeiten im Stehen ausgeübt, müssen für Schwangere Sitzgelegenheiten vorhanden sein. Der Mutterschutz beginnt sechs Wochen vor dem Termin der Entbindung ebenso dürfen Frauen nach der Entbindung acht Wochen nicht arbeiten.Viele Mütter würden gerne nach einer gewissen Zeit nach der Entbindung wieder arbeiten gehen, doch ist häufig nur eine Teilzeitarbeit möglich. Dieser Wunsch sorgt immer wieder für Aufheben und führt zum Streit mit dem Chef. Doch ist auch dieses gesetzlich geregelt. Besteht ein Betrieb aus mehr als 15 Mitarbeitern, so kann man eine Teilzeitstelle von 15 bis 30 Stunden pro Woche einfordern. Hierfür muss drei Monate vor Beginn der Teilzeitarbeit ein Antrag dem Personalchef zugestellt werden. Wird der Antrag abgelehnt, muss hierfür eine plausible und belegbare Begründung vorliegen.Doch was passiert, wenn das Kind einmal krank ist. Kann der Chef darauf bestehen, dass seine Arbeitgeberin erscheint? Hier muss man sagen, dass das Recht eindeutig auf der Seite der Arbeitnehmer ist. Nein, er kann dieses nicht verlangen. Hier hat die Arbeitnehmerin einen Anspruch auf eine bezahlte Arbeitsfreistellung, vorausgesetzt das Kind ist unter 8 Jahren. Hierfür stehen Eltern jeweils fünf ganze Arbeitstage pro Jahr zu.Bestehen jedoch Tarif- und Arbeitsverträge, so empfiehlt es sich, einen Blick hierein zu werfen. Leider ist es rechtlich zulässig, dass die Arbeitsfreistellung für Kinder hierin ausgeschlossen wird. Ist dies der Fall, ist man dennoch nicht verloren. Hier springt dann die gesetzliche Krankenversicherung ein. In solchen Fällen sollte die jeweilige Krankenversicherung umgehend kontaktiert werden.