Bei Brandwunden helfen Ananas-Enzyme

Jeder hat sich schon einmal verbrannt. Bei Brandverletzungen unterscheidet man 4 Grade. Leichte Rötung, Blasenbildung und Verbrennungen, bei denen die Haut braun geworden ist. Die schlimmste Art einer Brandverletzung reicht bis in die Muskeln und Sehnen. Eine leichte bis mittelschwere Verbrennung kann man sich unter anderem durch einen Sonnenbrand zuziehen. Als Sofortmaßnahme hilft, kaltes Wasser über die verletzte Stelle laufen zu lassen. Ist die Verbrennung ausgedehnter, nimmt man ein in kaltes Wasser getränktes Tuch und legt es über die gerötete Stelle. Ein Arztbesuch ist unerlässlich, denn er kann feststellen, wie tief die Verbrennung ist.Wie bei jeder Verletzung der Haut bildet sich auch bei Brandverletzungen meist ein Schorf. Dieser ist nicht nur lästig, weil er hart ist, es bleiben auch unschöne Narben. Klinische Studien, die in London durchgeführt wurden, haben ergeben, dass in der Ananas ein Enzym enthalten ist, das die Schorfbildung verhindert. Ist der Schorf bereits entstanden, sorgt das Enzym Bromelain dafür, dass er ihn schneller löst. Das Enzym, das in Kapselform in der Apotheke erhältlich ist, soll so lange eingenommen werden, bis sich der Schorf gelöst hat. Die Haut, die sich während des Heilungsprozesses darunter gebildet hat, ist noch empfindlich, gehört daher noch versorgt.Gewonnen wird das Enzym sowohl aus en Früchten als auch aus dem Stamm. Es wirkt sich nicht nur positiv auf die Heilung von Brandwunden aus, sondern ist auch entzündungshemmend. Durch die Anwendung von Salben und Kapseln, in denen das Enzym enthalten ist, sind chirurgische Eingriffe nach größeren Verletzungen oft vermeidbar. Bei Bromelain handelt es sich um ein Medikament, das bedeutet, dass man es nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt einnehmen soll. Ebenso gilt, dass es so schnell wie möglich wieder abgesetzt wird, wenn die Brandwunde verheilt ist. Der Arzt wird auch eine Dosierung empfehlen, die auf den Patienten und seine Wunden abgestimmt ist.