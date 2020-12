ALZHEIMER

Beeinflusst unsere Ernährung das Alzheimerrisiko

Die steigende Lebenserwartung der Menschen bringt auch eine Zunahme der an Alzheimer erkrankten Patienten mit sich. Waren es im Jahr 2007 noch rund 29 Millionen Betroffene weltweit, geht man davon aus, dass sich die Zahl bis zum Jahr 2050 auf mehr als 100 Millionen Menschen erhöhen wird. Beginnend mit einem erkennbaren Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und des Sprachverständnisses wird im weiteren Verlauf der Krankheit in zunehmendem Masse die Feinmotorik beeinträchtigt, ein kontinuierlicher Muskelabbau führt schließlich dazu, dass die Betroffenen die einfachsten Tätigkeiten nicht mehr ohne fremde Hilfe ausüben können.Anhand der Risikofaktoren, welche den Ausbruch der Krankheit begünstigen, lassen sich in gewissem Rahmen Empfehlungen für eine Lebensweise aussprechen, um die Gefahr einer Erkrankung gering zu halten. Eine gesunde Ernährung mit einem hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen und ungesättigten Fettsäuren können sich ebenso wie ausreichende Bewegung positiv auswirken. Wenn häufig Nahrungsmittel auf den Speiseplan gesetzt werden, die reich an Folsäure und Vitaminen des B-Komplexes sind, wird der Abbau der toxischen Aminosäure Homocystein zu ungefährlichen Substanzen gefördert. Bei Menschen im mittleren Lebensalter, die erhöhte Homocystein-Werte aufweisen, ist das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung besonders hoch.Ähnliches gilt für Menschen mit erhöhtem Cholesterinspiegel und mit hohem Blutdruck. Da bis heute noch keine Arzneimittel zur nachweislichen Vorbeugung oder zur Behandlung der Krankheit zur Verfügung stehen, gilt es, die bekannten Risikofaktoren durch einen gesunden Lebenswandel so weit wie möglich auszuschließen. Neben einer Ernährungsweise, wie sie auch im Zusammenhang mit der Risikoverminderung für Herz- und Kreislauferkrankungen genannt wird, scheinen sich auch geistig anspruchsvolle Tätigkeiten positiv auszuwirken. Schachspielen, häufiges Rätsellösen und Gehirnjogging sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Übermäßiger Fernsehkonsum dagegen scheint die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung zu erhöhen. Daneben spielt auch eine genetisch bedingte Disposition eine Rolle, auf die kein Einfluss genommen werden kann.