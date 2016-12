Balneologie - therapeutisches Heilwasser

Der Name Balneologie kommt aus dem griechischen balaneion und bedeutet Bad oder Badeanstalt. Das heißt, dass sich die Balneologie mit der Bäderkunde beschäftigt. Die wissenschaftliche Balneologie wurde von dem Österreicher Emil Ossan begründet. Sie besteht aus 3 Teilbereichen nämlich der Therapie, der Technik und der Physik. Die Therapie beschäftigt sich mit der Behandlung verschiedener Beschwerden durch Wasser aus Heilquellen. Diese enthalten mehr Mineralstoffe als normales Leitungswasser. Um als Heilwasser zu gelten, muss der Gehalt an gelösten Stoffen mindestens 1 g/kg sein.Die Balneologie wird meistens in Kureinrichtungen angeboten, die über eine entsprechende Heilquelle verfügen. Jedoch sind sie auch ein Teil der Physiotherapie. Es gibt einige wichtige Arten von medizinischen Bädern, die eine Linderung der Beschwerden hervorrufen. Um nach Unfällen oder einem Schlaganfall die Muskeln wieder langsam aufzubauen, hilft das Bewegungsbad. Dabei wird der Auftrieb des Wassers genutzt, um Muskeln und den gesamten Bewegungsapparat zu stärken. Bekannt ist auch das Moorbad. Dabei wird spezieller Torf verwendet. Möglich bei einem Moorbad sind sowohl Voll- als auch Teilbäder. Da der Torf die Wärme langsam abgibt, können sogenannte Überwärmungsbäder gemacht werden. Gegen Rheuma, Hauterkrankungen und Stoffwechselstörungen wird das Solebad eingesetzt. Das Wasser enthält sehr viel Salz, meist um die 6 %. Ebenfalls sehr gut ist ein Schwefelbad, vor allem für die Personen, die unter Neurodermitis oder ähnlichen Hautkrankheiten leiden.Man muss allerdings nicht in eine Kuranstalt um sich ein wohltuendes und heilendes Bad zu gönnen. Einige Beschwerden können in der heimischen Badewanne gelindert werden. Nimmt man ein Eichenrindenbad, hilft das gegen nässende Hautstellen. Eichenrinde bekommt man in jeder Apotheke. Ebenso ist ein Fichtennadelbad angenehm. Die ätherischen Öle aus den Nadeln der Fichte entspannen und wirken sich positiv auf das Nervensystem aus. Bei Schlafstörungen sollte man abends ein Fichtennadelbad nehmen. Die Inhalation ist ebenfalls ein Bereich der Balneologie. Sie hilft bei Erkältungsbeschwerden und wirkt sich lindernd auf die Atemwege aus.