Babypflege - Waschen, wickeln und füttern

Ein Plädoyer für eine parfümfreie Gelassenheit.Die Herzogin von Cambridge verzichtet ganz bewusst in den ersten Lebensmonaten von Prinz George auf ein Kindermädchen. Natürlich hat sie aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und auch ihrer Verpflichtungen Personal zur Verfügung - ihren kleinen Sohn aber betreut sie tagsüber allein.Englands künftige Königin hat sich ausgiebig auf ihre Mutterrolle vorbereitet und dennoch unmittelbar nach der Geburt nichts dem Zufall überlassen. Knapp drei Wochen verbrachte sie zusammen mit Prinz William auf dem Anwesen ihrer Eltern in Südengland. Hier konnte die Familie nicht nur ganz in Ruhe den kleinen Neuankömmling kennenlernen, hier konnte Kate auch unter der Obhut und Anleitung ihrer Mutter Carole die ersten praktischen Erfahrungen in der Babypflege sammeln.Was also gilt es zu beachten, wenn ein neuer kleiner Erdenbürger versorgt werden muss? Vom Füttern, Waschen und Wickeln soll hier nicht die Rede sein, das sind Selbstverständlichkeiten. Wir geben Ihnen noch zwei Extratipps mit auf den Weg.Förderung ist eine feine Sache. Im ersten Lebensjahr aber sollte man es damit nicht übertreiben. Das Baby hat jede Menge damit zu tun, zu wachsen und die Welt kennenzulernen. Dabei hilft ihm - neben Liebe und Fürsorge - vor allem Routine. Kleine Menschen brauchen Verlässlichkeit und der wird ihnen (auch) durch einen festen Stundenplan vermittelt. Essen, schlafen, spielen, das alles sollte im ersten Lebensjahr zu möglichst immer den gleichen Zeiten stattfinden. Kurse und Treffs passen in diesen Ablauf nur bedingt hinein. Mehr als ein, maximal zwei pro Woche sollten es nicht sein.Babys erobern sich die Welt auch über die Nase. Die Eltern sollten deshalb vorsichtig mit Parfüm und After Shave umgehen. Nicht nur, weil die Duftstoffe bei dem kleinen Wesen Allergien auslösen könnten. Sondern auch, weil das Kind den natürlichen, unbeeinflussten Geruch der Mutter und des Vaters kennen sollte. Schon beim Duschen empfehlen sich deshalb in den ersten Monaten parfümfreie Produkte. Als "Entschädigung" gibt es dafür ruhigere Nächte. Denn wenn ein Baby mal nicht schlafen will, dann kann ein getragenes T-Shirt von Mama oder Papa, das zur Schmusedecke umfunktioniert wird, kleine Wunder bewirken. Der vertraute Duft beruhigt und hilft beim Einschlafen.