Autsch - Gebrochener Zeh

Einen gebrochenen Zeh kann man schnell bekommen, wenn man gegen einen harten Gegenstand stößt oder etwas auf den Zeh fällt. Der Zehenbruch gehört zu den häufigsten Knochenbrüchen. Ein Zehenbruch kann auch beim Sport entstehen, da die Sehnen einen Zug auf den Zeh verursachen. Dabei kann sogar die Zehe verformt werden. Hat man den Verdacht, dass eine der Zehen gebrochen ist, sollte man das durch einen Facharzt mittels Röntgen feststellen lassen. Es ist wichtig, den Bruch zu behandeln, da die Zehen besonders stark beansprucht werden. Bei jedem Schritt tritt man auf den Vorderfuß auf, ein nicht behandelter Bruch kann sich dadurch verschieben.Verfärbt sich der Zeh nach einer Verletzung blau bis schwarz, so kann man davon ausgehen, dass die Zehe gebrochen ist. Am häufigsten betroffen ist dabei das Grundglied, also der vordere Teil des Zehs. Wie die Behandlung angesetzt wird, kommt darauf an, welcher Zeh gebrochen ist. Handelt es sich um einen der kleinen Zehen, reicht meist eine Stabilisierung mit einem Pflasterverband oder einer Schiene. Der große Zeh ist noch größeren Belastungen ausgesetzt, muss daher anders behandelt werden. Bei einem glatten Bruch wird entweder eine Schiene angelegt oder ein Vorderfußentlastungsschuh verschrieben. Dieser Schuh sieht einer Sandale ähnlich, ist jedoch so konzipiert, dass der Bereich ab dem Fußballen beim Gehen nicht belastet wird.Nur ganz selten muss ein gebrochener Zeh operiert werden. Der Bruch wird dann mit feinen Schrauben oder Drähten fixiert. Diese Operation wird nicht unter Vollnarkose durchgeführt. Der Patient bekommt eine lokale Betäubung, meist eine Pedouralanästhesie. Dabei wird dem Patienten ein Narkosemittel zwischen die Rückenwirbel gespritzt und somit der gesamte Unterkörper betäubt. Betroffene müssen den Fuß schonen und hoch lagern. Eine schmerzstillende Salbe sowie Eisbeutel werden in diesem Fall meist verschrieben. Nach 4 bis 5 Wochen ist der Bruch verheilt, jedoch sollte man sich noch etwas schonen und auf sportliche Aktivitäten verzichten.