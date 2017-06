Autokindersitze - geprüfte Sicherheitswerte

Schon vor der Geburt eines Kindes sollte man sich Gedanken über Autokindersitze machen. Schließlich transportiert man das Kind von der Klinik nach Hause. Der Sitz muss dem Alter des Kindes entsprechen und über eine Prüfnorm verfügen. Es dürfen nur mehr Kindersitze mit der Prüfnorm ECE 44/03 oder 44/04 verwendet werden. Sitze, die dieser Prüfnorm nicht entsprechen, sind ungeeignet. Man gefährdet dadurch nicht nur das Kind, auch ein Bußgeld kann verhängt werden, wenn der falsche Autokindersitz montiert ist. Bevor man den Sitz kauft, solle man sich über die Testergebnisse informieren. Die Größe des Kindes ist ebenfalls wichtig, wenn man einen Autokindersitz kauft.Der nächste Punkt, der beachtet werden muss, ist die Montagerichtung. Die meisten Sitze werden gegen die Fahrtrichtung montiert. Diese sind ungeeignet, wenn das Kind am Vordersitz transportiert werden soll und das Auto einen Beifahrerairbag hat. Bei einem Unfall drückt der ausgelöste Airbag den Kindersitz mitsamt dem Kind an die Rückenlehne, das Kind kann ersticken. Ein Kaufkriterium ist auch, ob der Kindersitz einen Seitenaufprallschutz hat. Dieser kann bei Unfällen das Leben des Kindes retten. Montiert werden die Autokindersitze mit den im Auto vorhandenen Gurten. Diese müssen straff am Kindersitz angebracht werden.Bei Babys und Kleinkindern empfiehlt es sich, einen Sitz zu kaufen, der einen abnehmbaren Bezug hat. Größere Kinder benötigen einen anderen Sitz als Kleinkinder. Eingeteilt sind die Autokindersitze nach Gewichtsklassen. Die Gruppe 1 ist für Kinder ab dem 9. Lebensmonat bis zu etwa 3,5 Jahren verwendet werden. Die Gruppen 2 und 3 eignen sich für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Teurere Autokindersitze sind verstellbar und können so an die Größe des Kindes angepasst werden. Der Sitz sollte auch über eine verstellbare Kopfstütze verfügen, denn bei einem Unfall kann es leicht zu Verletzungen im Nackenbereich kommen. Das Kind sollte beim Kauf dabei sein, denn Eltern müssen sich davon überzeugen, dass das Kleine bequem sitzt.