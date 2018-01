Augenunfällen - Augen schützen

Unser Augenlicht ist wertvoll und kostbar. Die Vorstellung, es zu verlieren, ist daher schrecklich. Ein Augenunfall kann schwerwiegende Folgen haben, doch ist nicht jede Verletzung gleich eine Katastrophe. Wie man im betreffenden Fall zu verfahren hat, hängt von den jeweiligen Umständen ab.Dass kleinere Fremdkörper ins Auge geraten, geschieht relativ häufig. Kleinere Partikel werden meist durch den Tränenfluss von alleine wieder heraus gespült, in gegenteiligen Fällen versucht man selbst, den Fremdkörper zu entfernen oder bittet eine andere Person um Hilfe. Entdeckt man den Fremdkörper beim Blick in den Spiegel nicht, ist es hilfreich, das Unterlid nach unten zu ziehen und in Anwesenheit eines Helfers gleichzeitig nach oben zu schauen. Kann der Fremdkörper dennoch nicht gefunden werden, geht man umgekehrt vor: das Oberlid wird über einen dünnen Gegenstand, zum Beispiel ein Streichholz nach oben umgeklappt und der Blick nach unten gerichtet. Den entdeckten Fremdkörper kann man mit einem sauberen, angefeuchteten Stoffzipfel in Richtung Nase entfernen. Wichtig ist, die Hornhaut nicht zu verletzen, weshalb eventuell eine Spülung mit Wasser vorzunehmen ist.Ist die Hornhaut durch einen eingedrungenen Fremdkörper beschädigt worden, ist der Gang zum Augenarzt dringend erforderlich! Vorher ist das Auge mit Mullstoff oder einem Augennotverband abzudecken. Der Augenarzt wird das betroffene Auge eingehend untersuchen und antibiotikahaltige Tropfen oder eine Salbe verschreiben. Wurde ein Auge durch Chemikalien verätzt, ist es zunächst ausgiebig unter fließendem Wasser auszuspülen. Bei leichteren Verätzungen reicht dies schon aus, um schlimmeren Schaden zu vermeiden. Im Zweifelsfall oder bei auftretenden Schmerzen ist unverzüglich der Augenarzt aufzusuchen.Bei schwerwiegenden Unfällen, wenn etwa ein spitzer Gegenstand ins Auge eingedrungen ist und größere Mengen Augenflüssigkeit auslaufen, ist vor allem Ruhe zu bewahren. Es ist lediglich ein steriler Verband anzulegen, der Betroffene muss schnellstmöglich zur Notaufnahme einer Augenklinik gebracht werden. Es darf auf keinen Fall versucht werden, den Gegenstand selbst zu entfernen!Um die Augen zu schützen und Unfälle zu vermeiden, sind am Arbeitsplatz stets die vorgeschriebene Schutzkleidung und -Brille zu tragen. Auch bei Arbeiten im Haushalt, welche die Augen gefährden könnten, sollte man auf das Tragen einer Schutzbrille nicht verzichten.