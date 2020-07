Augenrötung - gleich zum Augenarzt

Wenn die Augen gerötet sind, tränen und stark jucken oder brennen, kann eine Bindehautentzündung oder Konjunktivitis die Ursache sein. Sie gehört zu den am häufigsten vorkommenden Erkrankungen der Augen. Bei verklebten Augen in Verbindung mit stärkerem Tränenfluss, Rötung, Juckreiz oder Brennen sollte in jedem Fall der Arzt aufgesucht werden, da eine ansteckende Infektion vorliegen könnte. Die Ursachen für eine Bindehautentzündung können vielfältig sein, und nur der Arzt kann entscheiden, ob die Einnahme von Medikamenten notwendig ist.Im harmlosesten Fall ist die Bindehautentzündung durch äußere Reize wie Kontaktlinsen, Zigarettenrauch, UV-Sonnenlicht oder Zugluft ausgelöst worden. Diese Formen der Bindehautentzündung sind nicht ansteckend, zur Linderung der Beschwerden eignen sich kalte Kompressen und Augentropfen. Es wird dazu geraten, keine Kontaktlinsen zu tragen, bis die Beschwerden abgeklungen sind; außerdem sind die verantwortlichen Reize möglichst zu meiden. Mit einem Allergietest kann herausgefunden werden, ob eine Überempfindlichkeit bestimmten Stoffen gegenüber hinter der Konjunktivitis steckt. Trifft dies zu, sind die allergieauslösenden Stoffe möglichst zu meiden, zusätzlich kommen unter Umständen Antihistaminika und kortisonhaltige Augentropfen zum Einsatz.Ist eine Bindehautentzündung durch Viren, Bakterien oder Pilze verursacht worden, handelt es sich um eine ansteckende Infektion. Als bakterielle Auslöser kommen beispielsweise Gonokokken, Staphylokokken oder Chlamydien in Frage, eine virale Konjunktivitis kann durch Adenoviren oder Herpesviren übertragen werden. Ebenso können die für Windpocken, Röteln oder Masern verantwortlichen Viren im Verlauf der Krankheit eine Bindehautentzündung hervorrufen. In diesen Fällen besteht Ansteckungsgefahr durch eine Schmierinfektion: Beim Reiben der Augen gelangt das Sekret mit den Erregern auf die Hände und kann von dort auf Gegenstände oder auf Menschen übertragen werden.Eine bakterielle Bindehautentzündung klingt meist von alleine ab, zur Unterstützung ist eine Behandlung in Form von Augentropfen oder -Salben oder die Einnahme von Tabletten angezeigt. Liegt eine virale Konjunktivitis vor, so ist eine gezielte Behandlung nur für den Fall möglich, dass Herpesviren die Auslöser sind. Ansonsten wird man auch hier lindernde Tropfen oder Salben anwenden. In der Regel heilt eine Bindehautentzündung ohne bleibende Schäden für das Auge ab. Für Schwangere ist es wichtig, der Übertragung einer durch Gonokokken ausgelösten Bindehautentzündung auf das Baby vorzubeugen.