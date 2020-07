Augenlasern - die Brille ersparen

Das Augenlasern, also die Augen, mit einem Laser so zu operieren, dass man keine Brille mehr braucht, gehört zu den Routineeingriffen. Obwohl diese Methode erst 20 Jahre bekannt ist, haben sich schon viele der Operation unterzogen. Jährlich sind es etwa 100.000 Personen, die sich die Augen lasern lassen. Es kann sich beinahe jeder der Operation unterziehen, ausgenommen sind Personen, die an Diabetes leiden oder schwanger sind. Das Ergebnis des Augenlaserns hängt in erster Linie von der Erfahrung des Arztes ab. Die Geräte sind so gut, dass dabei nichts schiefgehen kann.Wer sich gerne die Brille ersparen, und die Augen lasern lassen möchte, sollte sich vorher erkundigen, welcher Arzt bereits gute Erfolge erzielt hat. Nicht jeder Arzt kann die Operation durchführen, er muss Erfahrung haben. Am besten man sucht sich eine Augenklinik oder eine Praxis, die sich auf das Augenlasern spezialisiert hat. Die Augen sind der wichtigste Teil des Körpers, daher gehören sie in gute Hände. Bevor der Arzt mit dem Lasern beginnt, ist eine gründliche Untersuchung notwendig. Dabei muss die Dicke der Hornhaut gemessen werden. Wenn diese zu dünn ist, ist eine Operation nicht möglich. Wird sie trotzdem durchgeführt, entstehen irreparable Schäden. Diese können nur durch eine Hornhauttransplantation repariert werden.Die Preise für das Lasern liegen bei etwa 800 bis 1.500 Euro pro Auge. Viele entscheiden sich daher, die Operation im Ausland durchführen zu lassen, da sie dort billiger ist. Das kann gefährlich werden, denn je nach Land wird es mit der Hygiene nicht so genau genommen. Die Operation an sich dauert nur wenige Minuten pro Auge. Sie wird ambulant durchgeführt, der Patient kann gleich wieder nach Hause gehen. Die Augen müssen danach noch geschont werden, das Tragen einer Sonnenbrille bei Sonnenschein wird empfohlen. Bis das neu gewonnene Sehvermögen eintritt, dauert es nur recht kurz. Liegt eine Augenkrankheit vor, die das Lasern erfordert, übernimmt unter Umständen die Krankenkasse einen Teil der Kosten.