Aufsteigende Magensäure - das hilft

Zahlreiche Menschen leiden nach einer schweren Mahlzeit unter Sodbrennen. Das unangenehme Aufstoßen und Brennen stellt sich aber auch ein, wenn man zu schnell gegessen hat, weiterhin können übermäßiger Alkoholgenuss oder Stress zu Sodbrennen führen. Beinahe jeder zweite Deutsche leidet gelegentlich unter diesen Beschwerden, dabei lässt sich einiges tun, um Sodbrennen zu vermeiden.Bestimmte Lebensmittel, die grundsätzlich als potentielle Auslöser für Sodbrennen gelten, sind möglichst zu vermeiden, wenn man häufiger an dem brennenden Aufstoßen leidet. Hierzu gehören Schokolade und Süßigkeiten, Kuchen und Kekse sowie andere süße Gebäcksorten. Dasselbe gilt für saure Speisen ebenso wie für Süßspeisen, insbesondere kurz vor dem Schlafengehen. Die Bildung von Magensäure wird auch durch sehr fette, scharfe und stark gewürzte Speisen angeregt, die man daher lieber nur in Maßen genießen sollte. Doch nicht nur beim Essen, auch bei den Getränken sollte man eine bewusste Auswahl treffen: Bei Kaffee, schwarzem Tee und Kakao ist ebenso Vorsicht walten zu lassen wie bei alkoholischen Getränken, süßen Säften und Limonaden sowie Getränken mit viel Kohlensäure. Zu bevorzugen sind stilles Mineralwasser und Gemüsesäfte, Milch und Buttermilch.Besonders häufig sind Übergewichtige von Sodbrennen betroffen, weshalb man sich als Betroffener darum bemühen sollte, überflüssige Fettpolster abzubauen. Grundsätzlich stellt Sodbrennen sich dann am schnellsten ein, wenn der Magen überlastet wird. Es ist also grundsätzlich ratsam, kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Außerdem wird empfohlen, auf späte Mahlzeiten zu verzichten, damit der Magen zur Ruhe kommen kann, bevor man zu Bett geht. Ein Spaziergang an der frischen Luft vor dem Schlafengehen ist dagegen zu empfehlen. Das Schlafen mit erhöhtem Oberkörper verhindert, dass die Magensäure in die Magensäure hochsteigt. Vermieden werden sollte zudem das Tragen von Kleidungsstücken, die in der Bauchgegend zu eng sitzen oder kneifen. Und auch Stress kann Sodbrennen fördern, so dass man im Falle eines Falles Entspannungstechniken praktizieren sollte, um den Stress abzubauen. Wenn das Sodbrennen sehr quälend wird, kann man sich in der Apotheke beraten lassen, denn dort erhält man rezeptfreie Medikamente, welche die Magensäure binden oder neutralisieren.