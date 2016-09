Aufputschmittel steigern die Leistungsfähigkeit

Aufputschmittel, mit denen der Körper zu mehr Leistung angeregt werden soll, werden von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung eingesetzt, auch wenn es den Betroffenen nicht immer bewusst ist. Der alltägliche Kaffee oder Tee beispielsweise werden in der Regel als recht harmlos angesehen, doch sind Koffein und Teein auch Stimulantien, die ihrer belebenden und konzentrationssteigernden Wirkung wegen konsumiert werden.Auch andere Mittel, die dem Körper oder dem Gehirn auf die Sprünge helfen sollen, unterliegen schon seit langem dem Konsum in weiten Teilen der Bevölkerung: Traubenzucker, um die Konzentration zu erhöhen, pflanzliche Präparate bei leichten Gemütsschwankungen oder Gedächtnisstörungen sowie ein Gläschen Alkohol sind allgemein akzeptiert. Zu den illegalen Substanzen in diesem Bereich gehören unter anderem Kokain, Speed und Ecstasy.Die Pharmaindustrie bereitet derzeit mehrere hundert neue Medikamente zur Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten bei Krankheiten wie Alzheimer vor, doch das Bedürfnis nach Leistungssteigerung ist nicht etwa nur ein Problem älterer Menschen. Hirndoping scheint neuerdings für immer mehr Menschen die einzige Möglichkeit zu sein, sich für die wachsenden Anforderungen zu wappnen, denen sie sich gegenübergestellt sehen. Vor allem Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Industrie verlangen bei ihren Ärzten in zunehmendem Maße nach Mitteln, mit deren Hilfe sie ihr hohes Niveau halten oder noch besser werden können.In Online-Foren tauschen sich experimentierfreudige Menschen darüber aus, welche Medikamente am besten beim Lernen unterstützen, wie man es schafft, noch länger zu arbeiten und wie man Prüfungsängste ausschaltet. Dabei erkennt man, dass mit den weiter empfohlenen Mitteln oftmals beängstigend sorglos umgegangen wird. Mit Medikamenten, die die Gehirnfunktionen beeinflussen, herrscht in Deutschland zwar ein restriktiver Umgang, doch in Online-Apotheken aus Asien kann man die entsprechenden Pillen ohne Weiteres finden und bestellen.Was in den USA schon seit Jahren gang und gäbe ist, haben nun auch deutsche Geistesarbeiter für sich entdeckt. Neurodoping wird zum Beispiel betrieben, um der Zeitverschiebungsmüdigkeit nach Langstreckenflügen ein Schnippchen zu schlagen. Während man in den USA allerdings moderne Medikamente bevorzugt, setzt man bei uns eher auf ältere Mittel und illegale Drogen. So ist in kreativen Branchen wie in der Werbung der Konsum von Kokain weit verbreitet.