AUFKLäRUNG

Aufklärung - und wie erkläre ich es unserem Kind?

Beim Thema Aufklärung stoßen immer wieder die Eltern an ihre eigenen Grenzen und versuchen, teilweise sehr verkrampft, dem Kind die Sexualität beizubringen. Doch kann das Thema Aufklärung auch unverkrampft ablaufen.Vergleichen wir doch einmal das Thema Aufklärung mit dem Thema Einkaufen oder Schlafen. Immer wieder müssen sich die Eltern im alltäglichen Leben diesen Fragen stellen: "Mama, warum muss ich schlafen?" oder "Papa, warum musst du zur Arbeit und zum Einkaufen?" Warum tun sich dann viele Eltern bei dem Thema Aufklärung so schwer?Egal, in welchem Alter sich das Kind gerade befindet, sollten Fragen die Sexualität betreffend immer beantwortet werden. In vielen Fällen wollen bereits Dreijährige wissen, woher ihr Geschwisterchen in Mamas Bauch kommt. Hier benötigen viele Eltern ein klein wenig Feingefühl. Denn hier gilt die Regel, je jünger und kleiner ein Kind ist, desto kürzer sollte die Antwort und Erklärung sein. In vielen Fällen reicht bereits als Antwort, dass das Baby in Mamas Bauch wächst. Sind die Kinder jedoch bereits älter, werden sie die Frage ausweiten und wissen wollen, wie denn die Babys in den Bauch kommen. Jetzt geraten bereits viele Eltern in die Zwickmühle und wissen nicht recht, wie sie ihrem Kind die Sexualität und das Wissen hierüber vermitteln sollen. Zugegeben, man spricht ja auch nicht jeden Tag über den kleinen Unterschied zwischen Frau und Mann oder über den Sex zwischen beiden. Hier kann jedoch ein Kinderbuch, welches sich mit diesen Themen beschäftigt, sehr hilfreich sein. Hier kann man den Kindern anhand der Bilder und Texte das Thema Sex kindgerecht näher bringen.Spätestens zum Schuleintritt sollten die Kinder jedoch die Unterschiede zwischen Männer und Frauen kennen und über die körperliche Liebe Bescheid wissen. Hier kommt es nicht auf jedes kleine Detail an, doch in groben Zügen sollten Kinder jetzt aufgeklärt werden. Denn nichts ist schlimmer als in der Schule ausgelacht zu werden nur, weil man immer noch daran glaubt, das die Babys verschluckt werden, um in Mamas Bauch zu gelangen. Also, keine Angst, wenn der Sprössling das nächste Mal Genaueres über die Sexualität wissen möchte. Hier ist es wichtig, die Neugier des Kindes zuzulassen, die Fragen ernst zu nehmen und kindgerecht zu beantworten.