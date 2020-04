Atemtechnik kräftigt die Atemmuskulatur

Bei der Atemtherapie wird zwischen 2 Formen unterschieden. Zum einen ist eine Atemtherapie eine Form der Therapie bei Erkrankungen der Atemwege, zum Anderen wird sie im Rahmen einer Physiotherapie eingesetzt. Sie ist ein Teil der alternativen Heilverfahren. Die Atmung ist die einzige Funktion des Körpers, die gesteuert werden kann. Mit der richtigen Atemtechnik lassen sich Schmerzen "veratmen", bekannt ist dieser Fakt bei der Geburt. Durch das richtige Atmen lässt sich das Blut besser mit Sauerstoff versorgen. Ziel der Atemtherapie ist es, Sekrete zu lösen, die Atemmuskulatur zu kräftigen und dadurch eine Leistungssteigerung zu erzielen.Jeder kennt den Spruch: Atme erst mal durch. Das stimmt, denn durch bewusstes Atmen, lässt sich bis zu einem gewissen Grad Stress abbauen. Durch langsames und tiefes Atmen wird die Sauerstoffsättigung erhöht, der Kohlendioxidgehalt ändert sich ebenfalls. Indirekt werden dadurch sowohl Kreislauf und Stoffwechsel beeinflusst. In der Atemtherapie gibt es viele Varianten, einige davon sind in Entspannungsübungen integriert. Beim Yoga wird auf die Atmung geachtet, die Bewegungen die durchgeführt werden, stehen im Zusammenhang mit der richtigen Atemtechnik.In der Medizin wird die Atemtherapie eingesetzt, um das Bronchialsystem zu stabilisieren und Lungenentzündungen vorzubeugen. Bettlägerige Menschen haben ein anderes Atemverhalten als Gesunde. Durch das Trainieren der richtigen Atemtechnik wird eine Verkrümmung der Atemorgane verhindert. Für Personen, die an Asthma leiden, ist die Atemtherapie besonders wichtig. Sie wird im sogenannten Kutschersitz durchgeführt. In dieser Position ist der Brustkorb entlastet, eine bessere Atmung ist die Folge. Nach Operationen im Brustbereich ist die Atmung meist eingeschränkt. Bei der Therapie wird die sogenannte Lippenbremse eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Atmung, bei denen sich die Bronchien entkrampfen. Es wird durch die Nase ein- und durch den Mund ausgeatmet. Die zusammengepressten Lippen bilden dabei einen leichten Widerstand. Im Alltag lässt sich die Atemtherapie leicht durchführen, um eine Verbesserung des Gesundheitszustandes herbeizuführen.