Atembeschwerden - individuelle Behandlung

Atembeschwerden können auftreten, wenn man sich körperlich anstrengt, sie können aber auch Symptom einer ernsthaften Krankheit sein. Jede Person kommt irgendwann einmal außer Atem, vor allem wenn man sich körperlich angestrengt hat. Diese Form der Atemnot legt sich allerdings gleich wieder und ist harmlos. Ebenfalls kann Atemnot auftreten, wenn man erkältet ist. Das liegt dann daran, dass die Nase verstopft ist und man nur schwer Luft bekommt. Auch diese Atembeschwerden klingen ab, wenn die Erkältung vorbei ist. Treten die Atembeschwerden jedoch scheinbar ohne offensichtliche Ursache auf, sollte man einen Arzttermin vereinbaren.Durch eine gründliche Untersuchung des Herzens und der Lunge stellt der Arzt fest, woher die Atemnot kommt. Dahin gehend wird auch die Behandlung abgestimmt. Beim Abhören der Lunge kann der Arzt Geräusche erkennen, und feststellen, ob die Lungenfunktion verändert ist. Ein Belastungs-EKG gibt Aufschluss darüber, ob das Herz leistungsfähig ist, oder ob die Atembeschwerden aufgrund einer Fehlfunktion des Herzens kommen. Asthmatiker leiden sehr oft unter Atembeschwerden. Sollte eine solche Situation eintreten, müssen sie das Spray anwenden, das sie immer bei sich tragen müssen. Patienten, deren Schilddrüse vergrößert ist, leiden häufig unter Atembeschwerden. Allergien, vor allem Lebensmittelallergien oder Heuschnupfen sind oft der Auslöser für Atembeschwerden.Eine weitere Form der Atembeschwerden ist die Schlafapnoe. Diese Beschwerden äußern sich nur in der Nacht, der Patient leidet unter Atemaussetzern. Diese Personen müssen in der Nacht eine Atemmaske tragen, damit der Körper mit Sauerstoff versorgt wird. Behandelt werden Atembeschwerden individuell. Bei Tumoren in den Atmungsorganen müssen diese operativ entfernt werden. Liegt die Ursache an einer bakteriellen Infektion, wird diese mit Antibiotika behandelt. Damit man erst gar nicht unter Atembeschwerden leidet, sollte man sich viel an der frischen Luft aufhalten. Sport ist ein gutes Mittel, um die Atemnot zu verbessern oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Jedoch sollte man vorher den Arzt befragen, welche Sportart man bei Atemnot ausführen darf.