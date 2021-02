Arztbesuch - Häufige Krankheiten

Viele Patienten suchen den Arzt, wegen Erkrankungen an den Augen oder Probleme mit dem Herz-Kreislaufsystem auf. Augenerkrankungen können oberflächlich oder innerlich sein. Es ist für den Laien schwer festzustellen, um welche Krankheit es sich handelt, daher sollte bei Problemen an den Augen immer der Facharzt aufgesucht werden. Bluthochdruck geht meist mit Übergewicht einher, kann aber auch erblich bedingt sein. Gefäßerkrankungen, wie Entzündungen, Gefäßschädigungen oder Verschlüsse werden durch ungesunde fetthaltige Ernährung hervorgerufen. Steigt der arterielle Druck über einen gewissen Grenzwert an, so leidet man an Bluthochdruck.Störungen des Fettstoffwechsels sind sehr häufig. Er äußert sich durch einen erhöhten Cholesterinwert. Dieser sollte daher regelmäßig überprüft werden. Diese Krankheit verläuft ohne Symptome, daher ist sie nur durch eine Blutuntersuchung zu erkennen. Erkennt man die Störung nicht sofort, lagert sich im Laufe der Jahre Fett an den Innenwänden der Blutgefäße an, es kommt in weiterer Folge zu einem Verschluss und einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Am häufigsten sind grippale Infekte oder Erkältungen der Grund, warum man das Bett hüten muss. Dabei muss zwischen der echten Grippe, also der Influenza und einem grippalen Infekt unterschieden werden.Eine echte Grippe tritt plötzlich auf, sie gehört zu den Infektionskrankheiten, die durch einen Virus hervorgerufen wird. Bei einer Influenza kann das Fieber bis zu 40 Grad ansteigen, Gliederschmerzen sind eine Begleiterscheinung. Grippale Infekte sind zwar lästig, jedoch, im Gegensatz zu der Influenza, harmlos. Die akute Bronchitis wird durch Viren hervorgerufen, die Schleimhäute der unteren Atemwege sind entzündet. Symptom der Bronchitis ist ein hartnäckiger und quälender Husten. Eine Erkrankung, die ebenfalls häufig vorkommt, sind Probleme im Magen-Darm-Trakt. Je nach Krankheit treten Übelkeit, Magenschmerzen, Durchfall und Erbrechen auf. Wird die Krankheit nicht behandelt, kann es in weiterer Folge zu einer chronischen Gastritis, Magengeschwüren oder sogar zu Krebs kommen. Auf jeden Fall sollte bei den Symptomen der Arzt aufgesucht werden, es könnte sich auch um eine Blinddarmentzündung handeln.