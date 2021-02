Arznei richtig einnehmen

Medikamente sind in verschiedenen Formen erhältlich. Das hat den Grund, dass auf diese Weise sicher gestellt werden soll, dass die enthaltenen Wirkstoffe auch den Ort im Körper sicher erreichen, an dem sie die gewünschte Wirkung entfalten sollen. Doch müssen Medikamente auch richtig eingenommen werden, damit sie an ihren Zielort gelangen.Tropfen müssen meist geschluckt werden, entweder pur oder mit Wasser verdünnt. Für Kinder wird in manchen Fällen empfohlen, die Tropfen auf einem Löffel auf ein Stück Würfelzucker zu träufeln, um der natürlichen Abneigung gegen den bitteren Geschmack des Medikaments entgegen zu wirken. Des Weiteren gibt es Tropfen, die zunächst eine Weile lang im Mund behalten werden müssen, bevor sie hinunter geschluckt werden. Die Packungsbeilage gibt im Einzelfall Aufschluss darüber, auf welche Weise die jeweiligen Tropfen einzunehmen sind.Auch bei Sirup gibt es verschiedene Formen der Einnahme, die von der Indikation abhängig ist. Bei Sirup, der gegen Verstopfung wirken soll, empfiehlt es sich, reichlich Wasser zu trinken, denn die Zubereitung enthält zumeist Substanzen, die nach der Einnahme im Darm aufquellen und ohne zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme die Verdauung eher zusätzlich behindern. Bei einigen Medikamenten zur Hustendämpfung dagegen soll das Trinken nach der Einnahme des Sirups für eine Zeit lang unterbleiben. Auch hier empfiehlt sich das Lesen des Beipackzettels.Bei Lutschtabletten und Kapseln, die zerbissen werden sollen, werden die Inhaltsstoffe über die Mundschleimhaut aufgenommen. Lutschtabletten legt man am besten unter der Zunge ab, wo sie sich langsam auflösen können. Bei Kapseln zum Zerbeißen, die vor allem bei Angina-Pectoris-Anfällen verabreicht werden, kann die Kapselhülle wahlweise heruntergeschluckt oder ausgespuckt werden. Bei ¨der Einnahme von Medikamenten, deren Wirkstoffe über die Mundschleimhaut aufgenommen werden, empfiehlt es sich, das Rauchen zu unterlassen, weil das Nikotin zu einer verzögerten Aufnahme des Wirkstoffes führt.Tabletten, Dragees und Kapseln zum Schlucken sollen zusammen mit einem Glas Wasser in möglichst aufrechter Haltung eingenommen werden. Unzureichende Flüssigkeitszufuhr führt dazu, dass der Wirkstoff nicht den Magen erreicht, wo er seine Wirkung entfalten soll. Die Temperatur des Wassers sollte nicht mehr als Zimmertemperatur betragen, damit das Medikament sich nicht bereits auf dem Weg zum Magen auflöst. Es sollte kein Mineralwasser verwendet werden, auch Cola, Säfte, Milch, Kaffee, Tee oder Alkohol eignen sich nicht. Grundsätzlich sollte man sich bei allen Medikamenten immer nach der Packungsbeilage oder den Anweisungen des Arztes oder Apothekers richten.