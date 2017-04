Antiallergika - Allergien mildern

Antiallergika sind Medikamente, die dabei helfen, die Symptome einer Allergie zu lindern oder ganz zu beseitigen. Die Medikamente können als Tabletten, Salben oder Nasentropfen verabreicht werden. Je nach Art der Allergie können sie als Dauermedikament eingenommen werden, bzw. werden sie in dem Zeitraum eingenommen, in denen eine Allergie auftreten könnte. Das ist der Fall, wenn man gegen Pollen oder Insekten allergisch ist. Die Antiallergika, die am häufigsten bei der Behandlung eingesetzt werden, sind die H1-Antihistaminika. Sie schwächen das körpereigene Histamin ab, denn das Histamin ist ein Botenstoff, der für das zentrale Nervensystem verantwortlich ist. Ist diese Verbindung unterbrochen, können auch Allergene nicht in das Nervensystem eindringen.Nachteil dieses Antiallergikums ist, dass man oft müde und auch die Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt wird. Mastzellenstabilisatoren gehören ebenfalls zu den Antiallergika. Mastzellen enthalten Histamin, das bei einer Allergie ausgeschüttet wird. Durch das Medikament werden die Mastzellen weniger Histamin ausschütten. Diese Antiallergika werden hauptsächlich zur Vorbeugung eingesetzt. Sie werden in den meisten Fällen lokal als Tropfen für Augen oder Nase eingesetzt. Gegen Allergien, die Asthma hervorrufen, werden Leukotrien Rezeptoren verwendet. Diese entkrampfen die Bronchien. Werden Tropfen oder Sprays für die Nase verschrieben, sollte der Einnahmezeitraum möglichst kurz sein, um einer Schädigung der Nasenschleimhaut vorzubeugen.Personen, die unter einer Insektenallergie leiden, müssen ihr Antiallergikum ständig bei sich tragen. Im Falle eines Stiches muss binnen kürzester Zeit das Gegenmittel gespritzt werden. Geschieht das nicht, kann das sogar bis zum Tod führen. Eine neuere Methode, um die Beschwerden von Allergien zu mildern, ist die Inhalation von Kohlendioxid. Dazu spült der Arzt mit dem Gas die Nase, nach 10 Minuten, so berichten Patienten, sind die Beschwerden deutlich geringer, sie können wieder besser atmen. Dieser Test wurde in Nebraska (USA) vom Arzt Thomas Casale von der Creighton Universität durchgeführt. Ein dementsprechendes Medikament ist derzeit noch nicht auf dem Markt.