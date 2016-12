ROTAVIRUS

Ansteckende Magen-Darm-Erkrankung durch Rotaviren

Magen-Darm-Erkrankungen im Kindesalter werden sehr häufig durch sogenannte Rotaviren ausgelöst. Betrachtet man die Rotaviren einmal unter einem Elektronenmikroskop, so ähneln diese einem Rad mit Speichen. Demnach haben sie auch ihren Namen erhalten, das lateinische Wort für Rad ist Rota.Etwa jedes Kind erkrankt bis zum 5. Lebensjahr an Rotaviren. Schuld daran ist eine fehlende Immunität. Diese entwickelt sich erst im Laufe der ersten Lebensjahre und der Körper des Kindes kann dann Antikörper gegen die Viren bilden.In den ersten drei Lebensjahren sind die Kinder jedoch sehr anfällig für den Rotavirus. Etwa 70 Prozent aller Durchfallerkrankungen in der Altersgruppe bis drei Jahre werden von diesem Magen-Darm-Virus hervorgerufen.Rotaviren können durch Schmierinfektionen aber auch durch belastete Lebensmittel und Trinkwasser übertragen werden. Eine Übertragung über die Luft ist möglich jedoch äußerst selten. Da bereits zehn Viruspartikel ausreichen um ein Kind mit dem Rotavirus zu infizieren ist diese Magen-Darm-Krankheit hoch ansteckend. Nach einer Inkubationszeit von ein bis drei Tagen treten dann Bauchschmerzen, Durchfälle und Erbrechen auf. Ist der Krankheitsverlauf sehr schwer, kommt auch noch Fieber (über 40 Grad Celsius) hinzu. Die Viren lassen sich durch eine Stuhlprobe im Labor nachweisen. Leider sind jedoch die Kosten und der Aufwand so hoch, dass dieser Virusnachweis mit dem Elektronenmikroskop nicht oder nur selten zum Einsatz kommt.Der Therapieverlauf sieht eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit sowie eine Diätkost vor. Ebenfalls kann es sinnvoll sein, eine Elektrolytlösung zu verabreichen. Leiden Kleinkinder und Säuglinge an dem Rotavirus, so ist es meist wegen des hohen Flüssigkeitsverlustes nötig, die Flüssigkeitszufuhr über eine Infusion auszugleichen.Bei einer Magen-Darm-Erkrankung von Säuglingen und Kleinkindern sollte also auch immer an eine Erkrankung durch den Rotavirus gedacht werden. In jedem Falle sollte nach dem Auftreten von Erbrechen und Durchfall unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. Kommt Fieber hinzu, ist der Verlauf sehr ernst zu nehmen. Über eine eventuelle stationäre Aufnahme in einer Kinderklinik muss dann der behandelnde Arzt entscheiden.Ist die Krankheit dann überstanden, so kann man die Antikörper der Rotarviren nachweisen.