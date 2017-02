Andullationstherapie bei Rheuma

Unter den Begriff Rheuma fallen viele Beschwerden, diese gehen vom Hexenschuss über Gelenkentzündungen bis zu Gicht und Osteoporose. Eine Therapie kann die Krankheit nicht heilen, sondern nur die Symptome lindern. Die Andullationstherapie verspricht eine Linderung der Schmerzen. Bei der Form der Therapie handelt es sich um eine Art Vibrationsmassage. Diese wird auf speziell dafür hergestellten Liegen durchgeführt. Durch Frequenzbereiche, die vorher festgelegt werden, entstehen Vibrationen. Diese bringen die Körperflüssigkeiten in Schwingung, der Lymphfluss und die Durchblutung werden angeregt. Dadurch werden die Schmerzen gelindert.Je nach Beschwerden wird der Frequenzbereich gewählt. Liegt er zwischen 6 und 16 Hertz, so wird die Durchblutung gefördert. Regenerativ auf Sehnen und Bändern wirkt die Therapie, wenn der Frequenzbereich bei etwa 10 Hertz liegt. Liegt der Frequenzbereich bei 15, 20 oder 72 Hertz, wird die Bildung von Kollagenen und Bindegewebe gefördert. Schmerzlindernde Effekte werden bei 70 Hertz erreicht. Während der Behandlung verspürt der Patient ein Wärmegefühl. Eine Liege, die für die Andullationstherapie verwendet wird, hat insgesamt 20 verschiedene Programme, die auf den Patienten abgestimmt werden. Von diesen 20 Programmen sind 6 Basisfunktionen und 14 individuelle Therapiemöglichkeiten einstellbar. Zusätzlich ist ein Infrarotwärmestrahler eingebaut, dieser dient zur Tiefenbehandlung.Eine Behandlung mit der Andullationstherapie dauert etwa 15 Minuten, sie sollte 3-mal pro Woche durchgeführt werden. Je nach Intensität der Schmerzen kann sich ein erster Erfolg bereits nach wenigen Behandlungen einstellen. Bei chronischen Schmerzen, wie sie auch bei Rheuma auftreten, sind meist mehrere Behandlungen notwendig um einen Erfolg zu erzielen. Die Massage in Kombination mit den unterschiedlichen Frequenzen wirkt nicht nur gegen Schmerzen. Patienten, die sich der Therapie unterzogen haben, berichten von einem besseren Allgemeinzustand. Durch die Massage werden die Muskeln gelockert, man fühlt sich entspannt und vital. Die Andullationstherapie ist relativ neu, wird jedoch bereits von vielen Ärzten und Heilpraktikern angeboten. Bevor man sich für diese Therapieform entscheidet, sollte man bei der Krankenkasse anfragen, ob die Kosten dafür übernommen werden.