Amalgamfüllungen - die Meinungen gehen auseinander

Amalgamfüllungen werden von Zahnärzten als Werkstoff verwendet, um Karieslöcher zu füllen. In der Regel handelt es sich um eine Quecksilberlegierung mit Silber, Zinn, Zink, Kupfer und Indium. Seit längerem weisen einige Wissenschaftler darauf hin, dass von derartigen Füllungen ein gewisses Gefahrenpotential ausgeht, da das Material ständig minimale Mengen Quecksilber freisetzt. Neueren Studien zufolge gehen von Amalgamfüllungen jedoch keine nennenswerten gesundheitlichen Risiken aus. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die mit Nahrung, Trinkwasser und Atemluft täglich aufgenommene Quecksilbermenge die Menge, die aus Zahnfüllungen freigesetzt werden, deutlich übersteigt.Amalgam zeichnet sich durch eine starke Belastbarkeit aus, weshalb es in der Regel lange im Mund verbleiben kann. Zu den weiteren Vorteilen des Materials gehört, dass es vergleichsweise preiswert ist. Außer in Fällen von nachgewiesener Amalgamallergie oder anderen Ausnahmefällen ist Amalgam der einzige von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlte Füllwerkstoff im Seitenzahnbereich. Das Material ist sehr einfach zu handhaben und zu verarbeiten, zudem ist sein Abriebverhalten mit dem der Zahnsubstanz vergleichbar.Amalgam wird unmittelbar vor der Verarbeitung aus reinem Quecksilber und einer pulvrigen Metallmischung angemischt. Das Einbringen des plastischen Materials in den Zahn erfolgt unter einem möglichst hohem Stopfdruck, um den Quecksilberanteil der Füllung gering zu halten. Beim Stopfen sammelt sich das Quecksilber nämlich an der Oberfläche, wo es beim Modellieren der Füllung entfernt wird. Innerhalb von drei bis fünf Minuten verliert das Amalgam seine Plastizität, also seine Modellierbarkeit.Nach dem Füllen des Zahnes wird noch ein Lack aufgetragen. Der Patient darf anschließend zwei Stunden lang nichts essen und die Füllung auch nicht anderweitig belasten. Die endgültige Härte hat das Material nach etwa zehn Stunden erreicht. Frühestens 24 Stunden nach der Einbringung der Zahnfüllung wird diese noch mit Polierinstrumenten und unter Verwendung von Polierpaste poliert.In der Schwangerschaft und während der Stillzeit wird Frauen davon abgeraten, sich Amalgamfüllungen legen zu lassen. Die Versorgung von Kindern mit derartigen Füllungen ist ebenfalls sorgfältig abzuwägen.