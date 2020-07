ABNEHMEN

Altersbedingtes Übergewicht

Zum Thema Übergewicht im Alter, könnte man wohl einen Roman schreiben, denn es beginnt ja bereits bei der Frage, in welchem Alter man alt ist und weshalb sich das Alter auch stets unterschiedlich auf jede einzelne Person auswirkt.Sicherlich kann man festhalten, dass der Körper sich im Alter stark verändert, man Falten bekommt und sich körperliche Beschwerden häufig einstellen.Allerdings sollte vorher erst einmal geklärt sein, ab wann man denn vom Alter sprechen kann. Wenn wir die Zeit um 300 Jahre zurück drehen würden, dann wäre man in einem Zeitalter, in dem die Menschen eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren hatten. Hätte man dann also zwangsläufig mit 25-30 Jahren zugenommen?Auch mit der heutigen Lebenserwartung von 70-80 Jahren, ist es wohl kaum so, dass zwangsläufig alle alten Menschen dick sind. In Ländern wie Schweden oder Japan, sowie Andorra, ist die Lebenserwartung am höchsten, im Gegensatz zu den Ländern, wie Deutschland und USA, wo Übergewicht auch in jüngeren Jahren oft festgestellt werden kann.Japaner sind aber kaum dafür bekannt, dass sie besonders übergewichtig wären, weder die Jüngeren unter ihnen, noch die älteren. Und auch in Schweden spricht man nicht sofort von alten und übergewichtigen Menschen, wenn man von den Eindrücken aus einem Urlaub berichtet. Im Gegenteil, man kann eigentlich davon sprechen, dass die Japaner oder Schweden eher zu den schlanken Menschen gehören, ganz im Gegensatz zu den Deutschen oder Amerikanern. Und das, völlig unabhängig des Alters!Als Beispiel sei abschließend noch Sean Connery genannt. Er wird in den Medien stets erwähnt, als einer dieser Männer, die im Alter immer attraktiver werden. Sean Connery liebt das Essen und ist mit seinen knapp 81 Jahren wohl kaum ein Mensch, der zur besonders übergewichtigen Gattung gehört. Es ist wohl weniger das Alter dafür verantwortlich zu machen, wenn man in die Breite geht, auch wenn es vielleicht erst in späteren Jahren geschieht.