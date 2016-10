Alternative Medizin gegen Augenleiden

Bei vielen Beschwerden entscheidet man sich für eine Behandlung mit alternativer Medizin. Dass sanfte Heilmethoden auch bei Augenproblemen eingesetzt werden kann, wissen jedoch viele noch nicht. Homöopathie, Phytotherapie und Akupunktur können durchaus auch bei Augenleiden zur Anwendung kommen.Wenn Rauch, UV-Strahlung oder Viren die schützende Schleimhaut der Augen reizen, kann eine Bindehautentzündung die Folge sein. In der Pflanzenheilkunde ist Augentrost der Klassiker zur Behandlung verklebter, geröteter und juckender Augen. Das Kraut mit dem Wirkstoff Aucubin ist in der Apotheke erhältlich. Für Augenbäder übergießt man einen gehäuften Teelöffel davon mit 150 Milliliter kochendem Wasser und lässt den Aufguss fünf Minuten lang ziehen. Man taucht einen Wattebausch in die warme Flüssigkeit und wäscht die Augen drei- bis viermal täglich damit aus. Auch Bachblüten können alternativ dazu äußerlich angewendet werden. Für das rechte Auge träufelt man zwei bis drei Tropfen Chicory, für das linke Auge Star of Bethlehem auf einen Wattebausch und reibt das geschlossene Auge damit dreimal täglich ein. Augentrost hilft auch bei trockenen Augen. Alternativ dazu lassen sich die Beschwerden mit Auflagen aus Mulltüchern lindern, die in einen Aufguss aus getrockneten Stiefmütterchenblüten getaucht wurden. Außerdem kann man die Durchblutung der Tränendrüsen durch kalte Gesichtsgüsse anregen.Gerstenkörner werden durch Staphylokokken, eine Bakterienart, ausgelöst. Diabetiker sind besonders anfällig, aber auch das Make-up oder Verunreinigungen können die Entstehung fördern. Um die Körperabwehr im Kampf gegen die Bakterien zu unterstützen, empfehlen sich Schüssler-Salze (Natrium phosphoricum D6). Man nimmt dreimal täglich vier Tabletten ein. Leinsamenauflagen lassen die Schwellung zurückgehen und lindern Schmerzen. Dazu bereitet man einen Brei aus geschrotetem Leinsamen und heißem Wasser zu, streicht ihn auf Kompressen und legt diese auf die Augen auf.Bei einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) empfehlen Schulmediziner die Korrektur mit speziell geschliffenen Brillengläsern, speziellen Kontaktlinsen oder eine Laser-Operation. Sanftere Methoden sind Augenübungen, wodurch die Spannungen in den Augenmuskeln ausgeglichen und das Hornhautgewebe korrigiert werden können sollen. Auch bei anderen Erkrankungen zählen Augenübungen neben Akupunktur, Lichttherapie und homöopathische Komplexmittel zum Repertoire der alternativen Medizin.