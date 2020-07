MEDIKAMENTE

Alte Medikamente richtig entsorgen

Hier der Hustensaft, da die Magentabletten, dort das Nasenspray. Innerhalb nur einen Jahres sammeln sich unzählige Medikamente an, die nur selten bis zur Neige verbraucht werden und dann still und leise im Medikamentenschrank verschwinden. Dort bleiben sie oft über viele Jahre vergessen, bis dem Besitzer einfällt, dass diese einmal gesichtet und entsorgt werden sollten. Doch genau hier tritt dann bei den meisten Menschen die unsichere Frage auf, wie alte Medikamente richtig entsorgt werden.Da es sich in der Regel bei Arzneimittel um Substanzen handelt, die unter anderem das Grundwasser verunreinigen können, sollte man keinesfalls den leichten Weg wählen und alles kurzerhand die Toilette hinunter spülen. Auch alte Medikamente einfach in den Bio- oder Restmülleimer zu schütten, ist keine gute Idee, denn selbst hier nehmen die Inhaltsstoffe einen ungesunden Weg in die Umwelt. Bleibt schlussendlich die berechtigte Frage, was man nun am besten mit den alten Resten des Arzneischrankes tun sollte. Bis vor rund einem Jahr konnte man alte Medikamente in die Apotheken bringen, die sich um eine fachgerechte Entsorgung gekümmert haben. Inzwischen können Apotheken die Rücknahme verweigern, allerdings zeigt sich in der Praxis, dass nach wie vor viele bereit sind die Altmedikamente anzunehmen. Nachfragen lohnt sich und sollte zunächst der erste Schritt bei einer Entsorgung der unbrauchbaren Präparate darstellen.Erhält man dort ein Nein, dann bleibt der weitere Weg zu speziellen Sammelstellen, die es inzwischen zumindest in den größeren Städten punktuell gibt. Lebt man auf dem Land und hat keine Möglichkeit solch eine Sammelstelle anzufahren, dann kann man kleinere Mengen von alten Medikamenten auch in den Restmüll geben. Wichtig ist es allerdings darauf zu achten, dass Dritte, wie etwa Kinder oder Drogenabhängige, nicht an diese Medikamente gelangen können. Folglich sollte man soweit es geht die Verpackung trennen und das Arzneimittel unter den restlichen Müll mischen. In den meisten Fällen wird dieser auf der Deponie verbrannt, so dass das Risiko für die Umwelt, Tiere oder auch den Menschen relativ gering zu halten sind.Trotz allem gibt es derzeit noch viel zu wenig Wissen darüber, welche Auswirkungen die Substanzen aus den verschiedenen Medikamenten haben können, wenn diese ins Grundwasser und weitere natürliche Umweltbestandteile gelangen. Damit man möglichst selten in die Verlegenheit kommt und alte Arzneimittel entsorgen muss, sollte man am besten nur kleine Verpackungsgrößen wählen und diese auch nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind.