Alles hat seine Zeit

Alles hat seine Zeit. Diese Weisheit stammt aus der Bibel und ermutigt dazu, das Leben im Hier und jetzt anzunehmen und weder in der Vergangenheit zu verharren noch nur auf die Zukunft zu hoffen. Doch dass alles seine Zeit hat, das gilt auch für den Körper. Einersseits für das Wachsen, Werden und schließlich auch das Welken und das Vergehen. Neben diesen großen Lebenszyklen gibt es aber auch die kleinen, die den Organismus von Tag zu Tag bestimmen. Was wann im Körper passiert und wie das für eine gesunde Lebensführung genutzt werden kann, diese Wissenschaft wird "Chrono-Medizin" genannt. Ihre Erkenntnisse helfen nicht nur Ärzten bei ihrer Arbeit, sondern erleichtern auch den Alltag gesunder Menschen sowie jener Patienten, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Es lohnt sich also, sich mit der inneren Uhr genauer zu befassen.6 bis 9 Uhr morgens. In dieser Zeit schaltet der Körper von Schlaf- auf Wachmodus um. Die Produktion des Schlafhormons Melatonin wird gedrosselt, stattdessen gewinnt das Adrenalin die Oberhand. In der Folge schlägt das Herz schneller und der Blutdruck steigt - aufwachen bitte! Wer Medikamente gegen Diabetes und/oder Bluthochdruck einnehmen muss, der sollte das jetzt tun. Auch die Einnahme von Cortison, zum Beispiel bei entzündlichen Hautkrankheiten, erfolgt am besten morgens. Dann wird sie vom Körper nämlich als "natürlich" empfunden, da er selbst die Hormonproduktion ankurbelt.9 - 12 Uhr Uhr mittags. Wer sich Röntgen lassen muss oder eine Impfung braucht, der sollte sich einen frühen Termin geben lassen. Der Körper läuft am Vormittag zu Hochform auf und nimmt so leicht nichts übel. Kurz vor Mittag ist deshalb auch ideal für Vorstellungstermine. Man ist "voll da", kann sich in dieser Zeit bestens konzentrieren und präsentieren.12 bis 15 Uhr nachmittags. Die Hochphase stagniert und beginnt langsam abzuebben. Jetzt schlägt aber die Stunde der Nieren. Sie arbeiten auf Hochtouren und freuen sich über Unterstützung. Viel stilles, reines Wasser oder entgiftenden Kräutertee trinken!15 bis 18 Uhr frühabends. Die Schmerzempfindlichkeit des Körpers nimmt ab. Wer einen unangenehmen Termin etwa beim Zahnarzt oder beim Orthopäden vor sich hat, legt ihn am besten in diese Zeit. Der späte Nachmittag dagegen ist ideal fürs Fitnessstudio oder für einen Powerwalk. Jetzt kann man leichter als zu anderen Tageszeiten Muskel züchten.18 bis 22 Uhr abends. Der Magen rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Er wird stark durchblutet und bildet viel Säure. Dadurch verträgt er Schmerzmittel und andere Medikamente besser als zu sonstigen Tageszeiten. Wer allerdings Probleme mit der Magensäure hat, muss jetzt die Produktion medikamentös drosseln.22 Uhr bis 6 Uhr frühmorgens. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Allergiker leiden in den dunklen Stunden, weil der Körper in der Ruhephase kaum entzündungshemmende Hormone zur Verfügung stellt. Heuschnupfentabletten sollte man deshalb kurz vorm Schlafengehen nehmen