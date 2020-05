Alkoholabhängigkeit - tückische Alltäglichkeit

Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit, die schleichend verläuft. Oft beginnt sie mit dem als harmlos bezeichneten Feierabendbier. Man gewöhnt sich langsam daran, schließlich wird es zur täglichen Gewohnheit, aus einem Bier werden 2 und mehr. Die Gründe, warum Alkohol getrunken wird, sind unterschiedlich. Oft fühlt man sich einfach nicht wohl in seiner Haut und greift zur Flasche. Auch Freunde und Eltern werden als Vorbilder genommen. Der Wettbewerb unter Freunden, wer mehr Alkohol verträgt, kann in die Abhängigkeit führen. Auch die Werbung verführt zum Trinken, man ist in der Gesellschaft angesehen, wenn man dieses oder jenes alkoholische Getränk trinkt.Die Sucht verläuft in 3 Schritten. Erst trinkt man aus Langeweile oder um lockerer zu werden. Der 2. Schritt ist die psychische Abhängigkeit. Treten Situationen auf, in denen man sich unsicher fühlt, greift man zu einem Glas Alkohol. Es kommt der Punkt, an dem man diesen stressigen Situationen ohne Alkohol nicht mehr gewachsen ist. Sorgen werden ebenfalls mit Alkohol weggetrunken, jedoch darf man nicht vergessen, dass diese im nüchternen Zustand noch schlimmer sind. Die Folge davon ist, dass man wieder Alkohol braucht. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man ohne fachliche Hilfe kaum entkommen kann. In der 3. Phase hat sich der Körper so an den Alkohol gewöhnt, dass man abhängig ist. Der Körper glaubt, dass der Alkohol eine körpereigene Substanz ist, die er braucht. Das Verlangen nach dem Suchtmittel steigt.Ist im Körper zu wenig Alkohol vorhanden, zeigt sich das in Entzugserscheinungen. Diese sind, außer dem großen Verlangen nach Alkohol, Angstgefühle, Schweißausbrüche, allgemeine Unruhe und Zittern. Der Patient fühlt sich nur mit einem ausreichenden Alkoholspiegel leistungsfähig. Sind die körperlichen Entzugserscheinungen erst eingetreten, trinkt man, um diese zu beseitigen. Bevor eine Heilung stattfinden kann, muss der Betroffene sein Problem erst erkennen. Viele denken, es ist einfach, keinen Alkohol mehr zu trinken. Hilfe bieten Ärzte und Selbsthilfegruppen.