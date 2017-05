Albinismus - fehlender Pigmentschutz

Unter Albinismus versteht man eine Störung in der Biosynthese, die angeboren ist. Es fehlen Farbstoffe und Pigmente, die sogenannten Melanine. Folge davon ist, dass sowohl Haut als auch Haare und Augen extrem hell sind. Im Tierreich nennt man die Tiere, die an Albinismus leiden, Albinos. Bei den Menschen spricht man von Menschen mit Albinismus. Diese Personen leiden öfter an Hautkrebs, da sie leichter einen Sonnenbrand bekommen. Ist der Albinismus vollständig ausgebildet, ist das räumliche Sehen und auch die Sehschärfe eingeschränkt. Albinismus kommt weltweit relativ häufig vor, von 20.000 Personen leidet eine an Albinismus.In Europa fallen Menschen mit Albinismus kaum auf, da die Europäer generell einen helleren Hautton haben. An den Augen kann man allerdings erkennen, ob eine Person an Albinismus leidet, denn sie können eine rosa Farbe annehmen. Wird in das Auge geleuchtet, sieht die Pupille rot aus. Bei der Entwicklung der Sehnerven spielt das Melanin eine Rolle. Ist es nicht vorhanden, so kreuzen die Sehnerven zum Großteil in die andere Gehirnhälfte, was ein räumliches Sehen unmöglich macht. Auch die Sehschärfe wird von Melanin beeinflusst, das bei Albinismus nicht gebildet wird. Daher sehen diese Personen schlecht. Im Alltag beeinflusst der Albinismus den Menschen kaum, allerdings kann er, aufgrund seines anderen Aussehens diskriminiert werden.In Europa ist das kaum der Fall, denn hier sind die Einwohner sowieso hellhäutig. Man unterscheidet beim Albinismus 5 Typen. Beim okulokutanen Albinismus Typ 1 ist die Haut rosa, sie wird nicht braun und die Augen sind hellblau mit einem Rosa Schimmer. Der Typ 2 ist verantwortlich für die blauen Augen und der blonden Haare. Dieser Typ kann noch Krankheiten wie das Prader Willy Syndrom oder das Angelman Syndrom hervorrufen. Beim Typ 3 erkennt man die Erkrankung beinahe nicht, Haut und Haare sind nur etwas heller als normal, ähnlich ist es beim Typ 4, bei dem allerdings die Sehbehinderung variabel sein kann. An Typ 5, auch OA 1 genannt, Erkrankte leiden unter Sehbehinderung und Riesenmelanosomen.