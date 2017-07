Alant bei Magenschwäche

Der Alant, oder auch echter Alant genannt, gehört zu der Familie der Korbblütler. Schon seit der Antike ist Alant als Gewürz- und Heilmittel bekannt. Die Pflanze kann bis zu 2 Meter hoch werden. Sie ist krautig, mehrjährig und trägt gelbe, auffällige Blütenköpfe. Die Blütezeit ist zwischen Juli und September. Ihre Blätter, die bis zu 50 cm lang werden können, sind an der Unterseite behaart. Der Wurzelstock, der sehr stark ausgeprägt ist, duftet aromatisch. Er enthält ein Kohlehydrat namens Inulin, das dem Fruchtzucker ähnlich ist. Alant ist ebenso unter den Namen Altkraut, Darmkraut, Edelwurz oder Helenenkraut bekannt.Ursprünglich stammt der Alant aus Zentral- und Kleinasien, jedoch findet man ihn auch in Spanien. Er wird in Deutschland, auf dem Balkan und in Holland angebaut. Um gut gedeihen zu können, braucht er halbschattige, leicht feuchte Standorte. Als Heilpflanze wird die Wurzel verwendet, die schon in der Antike gegen Krämpfe, Husten und Magenschwäche bekannt ist. Ebenfalls hilft Alant bei Harnverhalten, Beschwerden des Magen-Darm-Traktes oder auch bei Gelbsucht. Eine Salbe, die aus Schweineschmalz und Alantwurzeln hergestellt wurde, wird bei Krätze, Ekzemen und Geschwüren angewendet. Auf frische Wunden können frische Alantblätter aufgelegt werden.Die Sammelzeit der Alantwurzel ist in den Monaten September und Oktober. Für einen Tee benötigt man etwa 20 Gramm Wurzeln, die mit 250 ml kaltem Wasser übergossen werden. Man kocht die Mischung kurz auf und lässt sie etwa 15 Minuten ziehen. Davon nimmt man täglich einen Esslöffel zu sich. Um eine Tinktur herzustellen, braucht man 20 Gramm getrocknete und geschnittene Wurzeln, die mit 20%-igem Alkohol übergossen werden. Nach 10 Tagen ist die Tinktur fertig und man nimmt bei Nieren- oder Leberschmerzen täglich 2-3 Teelöffel davon. Bei Entzündungen der Haut hilft eine Kompresse mit Alant. Während der Schwangerschaft und der Stillperiode sollte auf die Verwendung von Alant verzichtet werden. Eine Überdosierung kann zu Durchfall und Erbrechen führen.