BANDSCHEIBENVORFALL

Akuter Bandscheibenvorfall und seine Ursache

Die Wirbelsäule besteht aus vielen Wirbelknochen. Zwischen den einzelnen Wirbelknochen liegt jeweils eine knorpelartige Scheibe, auch Bandscheibe genannt.Die Bandscheibe dient der Abfederung der einzelnen Wirbelknochen untereinander.Liegt nun ein Bandscheibenvorfall vor, so tritt die Bandscheibe zwischen den jeweiligen Wirbelknochen hervor und die Federung der Wirbelknochen ist nicht mehr gegeben. Das Bandscheibengewebe rutscht somit Richtung Rückenmarkskanal und kann dort hineinrutschen. Dies kann dann auf einzelne Nerven drücken und somit die Störungen und Schmerzen hervorrufen. Taubheitsgefühle bis hin zu Lähmungserscheinungen sind bei einem Bandscheibenvorfall keine Seltenheit und sollten umgehend von einem Arzt behandelt werden. Halten die Schmerzen und Lähmungen über einen längeren Zeitraum an, so können sie durch eine Bandscheibenoperation behoben werden. Sind die körperlichen Störungen nicht so groß und die Schmerzen erträglich, so kann der Arzt erst einmal Medikamente sowie Krankengymnastik verschreiben.Der Bandscheibenvorfall kann viele Ursachen haben. Da die Bandscheiben an sich einer großen täglichen Belastung ausgesetzt sind, unterliegen sie auch einer höheren Abnutzung.Daher ist es nicht verwunderlich, das bei großer Anstrengung ein Teil des Bandscheibengewebes sich zwischen den Wirbelknochen hervordrückt. Eine Ursache könnte zum Beispiel eine unzureichende Rückenmuskulatur sein. Wird die Bandscheibe dann auch noch einer Überbelastung ausgesetzt, so können die Bandscheibe und das Gewebe sich aus den Wirbelknochen hervordrücken.Kommen dann auch noch Übergewicht und altersbedingte Verschleißerscheinungen hinzu, steigt das Risiko eines Bandscheibenvorfalles enorm an. Ebenso betroffen sind schwangere Frauen, die während der Schwangerschaft extrem viel an Gewicht zulegen.Doch meistens wir der Bandscheibenvorfall bereits in einer Art Vorstufe entdeckt. Hierfür sollte jedoch gewährleistet sein, dass bei den ersten ernsten und lang anhaltenden Beschwerden sofort ein Arzt aufgesucht wird. Diese kann dann durch Ruhigstellung, Medikamente und einer speziellen Krankengymnastik dann meistens behoben werden.Das Tragen sowie Hochheben von schweren Dingen und Objekten sollte jedoch unbedingt vermieden werden. Hier gibt es genügend Hilfsmittel, die einem das Leben in solchen Dingen erleichtern. Auch Menschen, die noch nicht an den Symptomen eines Bandscheibenvorfalles leiden, sollten auch ein richtiges Anheben und Tragen von schweren Dingen achten. Denn wenn der Bandscheibenvorfall einmal da ist, sind die Folgen nur schwer wieder in den Griff zu bekommen.