NATURHEILKUNDE

Akupressur - Hilfe bei kleinen Wehwehchen

Der Ursprung der Akupressur ist in China zu finden. Hier wurde diese Heilmethode bereits vor einigen Jahrtausenden das erste Mal angewandt. Aus der Akupressur entwickelte sich später dann auch die Akupunktur, die in heutigen Zeiten bei vielen Leiden erfolgreich eingesetzt werden kann.Die Akupressur ist eine sehr einfache Heilmethode und kann sogar von jedem erlernt werden. Dadurch ist sie auch hervorragend im Alltag anwendbar, wenn man von kleineren Wehwehchen geplagt ist. Sollten jedoch starke Beschwerden mittels der Akupressur behandelt werden, dann sollte ein Akupressur-Therapeut aufgesucht werden.AnwendungsgebieteIm Bereich der Akupressur gibt es ausreichend Fachliteratur. In Büchern, Zeitschriften und Online-Präsentationen kann man sich über dieses Thema informieren. So findet man beispielsweise hier auch die Akupressurpunkte. Insgesamt gibt es 360 Akupressurpunkte, die nummeriert und genau beschrieben sind. Diese Punkte verteilen sich im gesamten Körper.Die Akupressur wird auf diese Akupressurpunkte angewendet. Leichter Fingerdruck auf diese Punkte setzt Lebensenergie, das sogenannte Qi frei und sorgt somit für Linderung bzw. sogar Heilung.Es gibt jedoch auch Beschwerden, bei denen die Akupressur nicht angewendet werden sollte. Dazu zählen zum Beispiel starke Herz- und Kreislaufbeschwerden, Osteoporose, Infektionen und Entzündungen. Auch frische Verletzungen sollten nicht mittels der Akupressur behandelt werden.Dagegen sehr erfolgversprechend ist der Einsatz der Akupressur bei Kopf-, Magen-, Zahnschmerzen, Blähungen, Husten und Atembeschwerden, Verspannungen, Übelkeit, Durchblutungsstörungen, Schlafstörungen, Schwangerschaftsbeschwerden, Depressionen und vielen mehr.Die TechnikDie Akupressur wird für ca. eine Minute auf einen Akupressurpunkt ausgeübt. Dabei wird ein Finger oder der Daumen benutzt. An manchen Akupressurpunkten ist es auch üblich, die Fingerknöchel oder die gesamte Hand einzusetzen. Dies richtet sich nach dem Akupressurpunkt.Bei der Akupressur sollte der Druck nur langsam aufgebaut werden. Während am Anfang der einminütigen Behandlung eines Akupressurpunktes nur sehr geringer Druck ausgeübt wird, steigert sich dieser Druck zum Ende hin und wird dann für kurze Zeit beibehalten. Neben dem Ausüben von Druck kann auch ein Kneten, Reiben oder Massieren angewendet werden.