Ängste im sozialen Umgang

Unter dem Begriff Phobie versteht man eine Angst vor etwas bestimmten. Der Patient, der unter einer Sozialphobie leidet, vermeidet Situationen, in denen er mit anderen Menschen zu tun hat. Sie haben Angst davor, zu versagen, gedemütigt zu werden oder lächerlich zu wirken. Studien haben ergeben, dass die Sozialphobie die 3. häufigste Phobie ist. Ebenfalls wurde herausgefunden, dass Männer davon öfter betroffen sind, als Frauen. Sofort, nachdem der Patient mit einer sozialen Situation konfrontiert wird, löst das Angst aus. Schüchternheit hingegen ist keine Sozialphobie, da keine Angstzustände auftreten.Ein Merkmal der Sozialphobie ist die Angst, schon bevor ein Ereignis auftritt. Das kann zum Beispiel eine Einladung zu einer Party oder ein Termin für eine Präsentation, ein Firmenessen oder ein Betriebsausflug sein. Sobald der Patient weiß, dass der Termin feststeht, bekommt er Angstschübe. Er entwickelt körperliche Beschwerden, wie Zittern. Dies ist ein Teufelskreis, denn das Zittern bleibt im sozialen Umfeld nicht unbemerkt. Das wiederum schürt die Angst noch mehr. Eine schlimmere Form der Sozialphobie ist die, wenn man jeglichen Kontakt mit Menschen vermeidet. Das kann so weit gehen, dass sich der Betroffene nicht mehr vor die Türe traut. Sowohl das private, als auch berufliche Leben wird daher stark eingeschränkt.Die Sozialphobie lässt sich auf 2 Ebenen gut behandeln. Zum einen ist ein Besuch eines Psychotherapeuten notwendig, der die Ursachen erforscht. Hilfreich ist es auch, sich einer Gruppentherapie zu unterziehen, denn dann merkt man, dass man nicht der Einzige ist, der an der Krankheit leidet. In der Therapie werden Situationen simuliert, in denen Angstzustände auftreten. Durch den Therapeuten lernt der Patient, damit umzugehen. Ein weiterer Therapieansatz ist die medikamentöse Therapie. Antidepressiva zeigen bei psychischen Störungen eine gute Wirkung. Zusätzlich spielt auch die Ernährung eine Rolle. Der Therapeut gibt dem Patienten Tipps, wie er sein Leiden durch die richtige Ernährung lindern kann.