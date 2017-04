actio und reactio - als biologisches Gesetz

Für die einen ist die Homöopathie ein rotes Tuch, wirkungslose Geldschneiderei. Andere dagegen haben gute Erfahrungen damit gemacht und würden sich immer wieder mit Globuli helfen lassen. So werden die potenzierten Arzneimittel genannt, die sich aus mineralischen, pflanzlichen und tierischen Stoffen zusammensetzen. Dazu können auch "Zutaten" wie Schlangengift oder Krankheitserreger gehören.Wie bitte, Schlangengift? Krankheitserreger?? Die Homöopathie geht davon aus, dass es in der Natur auf jeden Reiz eine Reaktion gibt. Für den menschlichen Körper bedeutet dass, dass er seine Selbstheilungskräfte aktiviert, sowie er einen schädlichen Reiz wahrnimmt. Deshalb können solche Substanzen eine positive Gegenreaktion bewirken. Übrigens, auch die altbekannte Grippeimpfung macht sich dieses Phänomen zunutze. Damit die Homöopathie aber überhaupt eine Wirkchance hat, muss der Körper noch über eine ausreichende Fähigkeit zur Selbstheilung verfügen.Ernste Erkrankungen gehören deshalb immer in die Hände eines Schulmediziners. Als Begründer der Homöopathie gilt der deutsche Arzt Samuel Hahnemann, der die Heilmethode in ihren Grundzügen im 18. Jahrhundert entwickelte. Das biologische Gesetz von "actio" und "reactio" hatten vor ihm allerdings schon der antike Denker Hippokrates und später Paracelsus entdeckt und für medizinische Zwecke genutzt. Viele hundert Jahre später ließen sich Größen wie Charles Dickens, Johann Wolfgang von Goethe sowie Mitglieder der englischen Königsfamilie bevorzugt homöopathisch behandeln.