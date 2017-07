Abszess - umkapselte Eiteransammlung

Befindet sich eine umkapselte Eiteransammlung in einer Wunde, so spricht man von einem Abszess. Die Entstehung kann viele Ursachen haben, sie sind nicht immer äußerlich bedingt. Meist jedoch entsteht ein Abszess durch das Eindringen eines Fremdkörpers oder es ist die Folge einer Spritze oder einer Operation. Hervorgerufen wird ein Abszess hauptsächlich durch eine bakterielle Infektion. Anzeichen eines oberflächlichen Abszesses sind Rötung und Schwellung in diesem Bereich sowie Schmerzen und ein Spannungsgefühl, das durch die Schwellung hervorgerufen wird. Zusätzlich können noch Fieber und Schüttelfrost auftreten. Im Labor wird ein Abszess durch erhöhte Entzündungswerte erkannt.Ein Abszess kann in jeder Körperregion auftreten, auch im Mund- und Kieferbereich. Die Wunde muss unbedingt behandelt werden, da die Bakterien in die Blutbahn geraten, eine Blutvergiftung ist die Folge. Diese kann sogar zum Tod führen. Ein Abszess entsteht meistens in den Schweiß- oder Talgdrüsen unter der Hautoberfläche. Selten befindet sich ein Abszess im Körperinneren. Als Symptome treten dabei Abgeschlagenheit und Fieber auf. Das kann bis zum Kreislaufversagen führen. Aus einem eitrigen Pickel kann ein Abszess entstehen. Ist der Eiterherd klein, kann man ihn selbst ausdrücken. Dabei sollte man auf die Hygiene achten, um nicht weitere Körperstellen durch den Eiter zu infizieren.Ist ein Abszess größer, so hilft nur ein kleiner operativer Eintriff, der, je nachdem, wo der Eiterherd liegt, unter lokaler Betäubung durchgeführt wird. Damit der Eiter abfließen kann, bekommt der Patient eine Tamponade oder einen kleinen Schlauch eingesetzt. Zusätzlich wird mit einem Antibiotikum behandelt, um die Bakterien zu bekämpfen. Normalerweise ist ein Abszess mit einer Membran umhüllt, diese sorgt dafür, dass sich die Entzündung nicht ausbreiten kann. Ist diese jedoch undicht, kann sich die Entzündung im Bindegewebe ausbreiten, eine Phlegmone ist die Folge. Kleinere Abszesse können mit Salben, die man rezeptfrei in der Apotheke bekommt, behandelt werden. Zeigen diese keinen Erfolg, muss der Arzt aufgesucht werden, um eine weitere Behandlung einzuleiten.