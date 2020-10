VITAMINE

Zum Reinbeißen exotische Physalis - kleine Gooseberry

Die Physalis hat eine ganz eigene und typische Form. Die kleine, kirschähnliche Frucht, die sich in strahlendem Orange präsentiert, ist nämlich von einem papierähnlichen Lampion umhüllt. Nicht zuletzt deshalb wird die Pflanze auch als Lampionblume bezeichnet.Die Physalis ist eine einjährige Pflanze, die in ihrem einen Jahr jedoch recht schnell und stark wächst. Dabei ist sie sehr pflegeleicht und benötigt nicht sehr viel Aufwand. Darum wird sie auch in heimischen Gärten gern gepflanzt. Die Früchte hängen lampionartig von den dünnen Zweigen und werden von einer grünen Hülle umgeben. Wenn die Physalis reif ist, vertrocknet die Hülle allmählich und nimmt eine hellbraune Färbung an, die stark an altes Papier erinnert. Die Pflanze gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Wie bei vielen Nachtschattengewächsen üblich sind auch die Blätter und Stängel der Physalis leicht behaart. Sie kann eine ungefähre Wuchshöhe von 100 Zentimetern erreichen. Vor Frost sollte die Pflanze geschützt werden. So ist es üblich, die Pflanze vor dem ersten Frost auszugraben und im Keller unterzustellen. Dort können die Früchte reifen und anschließend geerntet werden. Sollten die Früchte noch grün sein, sollten sie nicht geerntet werden. Denn Physalis reifen nicht nach.Die kleinen, orangefarbenen Früchte sind reich an Vitamin C. Außerdem sind Provitamin A und Vitamine der B-Gruppe enthalten. Dadurch sind sie besonders bei Erkältungen und Infekten sehr zu empfehlen.Die Physalis kann direkt aus ihrer Papierhülle verzehrt werden. Dazu werden die einzelnen Blätter der Hülle einfach in Richtung Stiel geklappt und zusammengehalten. Nun kann man die kleine Frucht einfach vom Stiel abdrehen. Mit einer leichten Drehung ist die Frucht einfacher zu entnehmen. Die Frucht hat einen süß-säuerlichen Geschmack. Sie kann sowohl frisch als auch getrocknet verzehrt werden. Im getrockneten Zustand erinnert ihr Geschmack an den von Rosinen.Doch nicht nur die Früchte können verzehrt werden. So werden die Blätter der Pflanze in Afrika zum Beispiel als Gemüse serviert.