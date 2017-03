ASIATISCHE KüCHE

Zitronengras - duftig frisch und vitalisierend

Lemongrass, Citronelle oder Zitronengras, die schilfartige oder grasähnliche Staude aus den tropischen Regionen Asiens gehört zur Familie der Gräser. Die etwa einen Meter hohe Pflanze bevorzugt trockenen und sandigen Boden, aus dem die spitzen, langen Blätter in Büscheln wachsen. In Südostasien lässt man sie im Umfeld des Hauses gedeihen, um sie bei Bedarf sogleich ernten zu können.Mehr als 50 Arten des Zitronengrases sind bekannt, die in Süd- und in Südostasien sowie in Australien heimisch sind. In Indien, Thailand, Burma und Sri Lanka wächst das Ostindische Zitronengras, das Westindische Zitronengras hat seinen Ursprung vermutlich in Malaysia. Beide Arten werden in großem Umfang angebaut und als Gewürz in der Küche, zur Parfümherstellung und als Heilkraut verwendet.Der Name des Zitronengrases rührt nicht etwa von einer Verwandtschaft mit Zitrusfrüchten her, sondern von dem zitrusähnlichen Duft, den das Gras beim Zerreiben entfaltet. Für diesen ist das ätherische Öl Citral verantwortlich, den in Zitronengras reichlich enthalten ist. Zur Ernte werden die Pflanzenstängel oberhalb der Wurzel abgeschnitten und die nicht verwertbaren oberen Grasblätter abgetrennt.Lemongrass ist bei uns meist in Asialäden erhältlich. Beim Kauf sollten die Stängel frisch wirken und keine trockenen, braunen Stellen aufweisen. In Zeitungspapier eingewickelt, kann man Zitronengras mehrere Wochen lang im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Zum Würzen kann man Zitronengras mitkochen, nachdem man die Stängel flach geklopft hat. Sie werden später einfach herausgefischt. Bei der Zubereitung im Wok oder in der Pfanne wird der untere Teil der Stängel von den harten Blättern befreit und es werden nur die hellen, etwa zehn bis fünfzehn Zentimeter langen Teile verwendet.Zitronengras kann in Suppen, Salaten, Fischgerichten und Currymischungen verwendet werden. Das ätherische Öl kommt auch in der Aromatherapie zur Anwendung, der zitrusartige Duft hat stimmungsaufhellende Wirkung.