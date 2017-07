Zitronencreme -erfrischend pur

Vor allem im Sommer ist eine Zitronencreme als erfrischendes Dessert oder aber auch zum Füllen von Torten eine tolle Idee. Natürlich kann man sich Zitronencremes zum einfachen Anrühren in jedem Supermarkt kaufen. Das Pulver muss dann nur noch mit Sahne oder Milch vermischt und mit dem Rührgerät aufgeschlagen werden. Zweifellos besser schmeckt es allerdings, wenn man sich die Mühe macht und die Zitronencreme selber herstellt - mit frischen Zutaten und natürlich ohne Konservierungsstoffe.Viele Rezepte erfordern die Verwendung von rohen Eiern oder auch Gelatine. Zum Beispiel im folgenden Rezept, für dessen Herstellung 3 Eier, 3 Blatt Gelatine 125 ml Sahne und 5 Esslöffel Zucker benötigt werden. Erst die Gelatine einweichen, dann die Eier trennen und die Schale der Zitronen abreiben. Den Zucker zusammen mit dem Eigelb schaumig rühren und den Zitronensaft sowie die Schale unterrühren. Nun die Gelatine unter die Eiermasse mischen und kalt stellen, bis alles fest wird - das kann ein bisschen dauern. Das Eiweiß und die Sahne getrennt steif schlagen und nacheinander unter die feste Gelatinemasse rühren. Diese Zitronencreme ist luftig-leicht und erinnert von der Konsistenz her fast an eine Mousse.Es geht aber auch ganz ohne Eier und Gelatine, und zwar ganz einfach nach folgendem Rezept. Benötigt werden 500 g Quark, der Saft und die Schale von 3 Bio-Zitronen, etwas Zucker und Vanillezucker nach Geschmack, 250 g Creme double sowie ein paar Minzeblättchen für die Deko. Die Herstellung ist denkbar einfach: Alle Zutaten miteinander vermischen und vor dem Servieren kaltstellen. Falls Creme double nicht aufzutreiben ist, ersetzt man diese einfach durch Sahne, die aber nicht geschlagen werden muss. Ebenfalls möglich wäre die Verwendung von Mascarpone. Entweder man genießt die Zitronencreme einfach pur oder man serviert sie mit frischen Erdbeeren oder Himbeeren.