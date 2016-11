MILCHPRODUKTE ENTHALTEN VITAMIN D

Ziegenkäse - ein zauberhafter Genuss

Ziegenkäse ist eine Spezialität, die allerdings nicht jedem mundet. Es ist der etwas "ungewöhnliche" Geschmack des Ziegenkäses, der gewohnheitsbedürftig ist. Besonders delikat ist Französischer Ziegenkäse. Dieser wird vor allem in Deutschland immer beliebter. Ziegenkäse hat seinen eigenen "Charakter", denn Ziegenmilch ist eine lukullische Köstlichkeit, die sich raffiniert verarbeiten lässt und von einer vielfältigen Geschmacksrichtung geprägt ist. Die mannigfaltigen Käsesorten eigenen sich sowohl für die kalte als auch für die warme Küche und selbst als Dessert ist der französische Ziegenkäse ein absoluter Hochgenuss.Um den Einstieg in die Ziegenkäse-Gourmet-Küche zu erleichtern, eigen sich hervorragend Salatgerichte mit mildem Frisch- und Weichkäse aus Ziegenmilch. Rucola oder Radicchio sind besonders kräftig und geschmacksintensiv, mit aromatischem Ziegenkäse angereichert und Vinaigrette übergossen wird der Salat zum absoluten Hochgenuss.In der warmen Küche lassen sich mit Französischem Ziegenkäse ebenfalls kulinarische Gerichte zaubern. Eine Vielzahl an Kreationen steht diesbezüglich zur Verfügung. Herrlich schmeckt der Ziegenkäse, füllt man diesen in Tomaten oder überbäckt Auberginen und Zucchini damit. Die zarte Ziegenkäsekruste ist ein absoluter Gaumenschmaus. Doch auch die Kombination mit Meeresfrüchten oder weißem Fleisch mit Französischen Ziegenkäse ist eine Delikatesse ohnegleichen. Olivenöl und Kräuter der Provence verleihen den warmen Gerichten eine unvergleichliche Note, die sofort an Urlaub in Frankreich erinnern wird.Die Franzosen haben den Ziegenkäse schon längst zum Favoriten gewählt und so ist es nicht verwunderlich, das der besonders milde Frischkäse auch als luftiges Dessert zur Delikatesse wird. Sehr köstlich lässt sich Ziegenkäse mit exotischen Früchten vereinen, so vor allem mit Mango oder Ananas. Ziegenweichkäse in Kombination mit Himbeermus ist ein traumhafter Genuss. Doch auch Erdbeere lassen sich mit Zucker, Vanille, Sahne, Crème fraìche, Mineralwasser und Französischem Ziegenkäsen zu einer köstlichen Creme verarbeiten, die als Dessert gereicht, jedem Feinschmecker munden wird.Wer bisher noch niemals Gerichte mit Französischen Ziegenkäse probiert hat, hat tatsächlich etwas verpasst. Aus der Französischen Küche ist diese Delikatesse nicht mehr wegzudenken und auch in Deutschland erfreuen sich die Ziegenmilchprodukte immer größerer Beliebtheit.