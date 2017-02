Yamswurzel - Quelle ewiger Jugend

Schon die Indianer schworen auf ihre Heilkraft und ihre Wirkungsweise auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Immerhin beinhaltet dieses Wurzelgemüse ausgesprochen viele gesunde Inhaltsstoffe und wertvolle Eigenschaften. Beispielsweise enthält Yamswurzel Diosgenin, ein Inhaltsstoff ähnlich wie das Gelbkörperhormon - man nennt es auch das natürliche Progesteron - der sich ausgleichend auf Wechseljahresbeschwerden bei der Frau auswirkt.Weiterhin sagt man ihr, nach, dass sie bei der Muskelbildung hilft und eine Diät sinnvoll unterstützen kann. Auch die Knochendichte wird positiv beeinflusst, die Wurzel wirkt vorbeugend gegen Herz-Kreislauferkrankungen und unterstützt das Gedächtnis. Hautunreinheiten, die hormonelle Ursachen haben, soll sie verbessern, sie wirkt stimmungsausgleichend und hilft dabei, eine träge Verdauung wieder anzukurbeln. Eine absolute Powerwurzel also! Vielfach wird sie aus diesen Gründen sogar als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Yamswurzeln kommen ausschließlich in den Tropen vor, es handelt sich dabei um krautige Pflanzen, die Wurzelknollen bilden. Die ganze Pflanze wird in der Natur bis zu zwei Meter lang, kann aber in Form und Größe letztendlich auch sehr unterschiedlich ausfallen.Der Geschmack von Yamswurzel erinnert zum einen an Esskastanien und zum anderen an Kartoffeln. Roh allerdings sollte man sie keinesfalls verzehren, denn dann sind sie giftig. Weiterhin enthalten sie viel Provitamin A, Kalium und auch Stärke. In manchen südlichen Ländern verzehrt man die Yamswurzel sogar so wie bei uns Reis oder Kartoffeln, es stellt also dort ein Grundnahrungsmittel dar. Bei uns hier ist sie vorrangig als Nahrungesrgänzungsmittel erhältlich in Tabletten- oder Kapselform. Frische Yamswurzeln erhält man am ehesten im Winterhalbjahr im Handel. Man verwendet sie wie Kartoffeln und bereitet sie auch ähnlich zu: Einfach circa 10-20 Minuten im kochenden Wasser garen. Weiterhin geht auch das Dämpfen, Backen oder Frittieren. Man kann sie beispielsweise schneiden und in Öl frittieren, ganz ähnlich wie Pommes. Sie halten sich circa 2 Monaten lang und werden auch gelagert wie Kartoffeln.