NAHRUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN

Wunschgewicht - Gesund abnehmen ohne Gluten

Pünktlich zu jedem Vorfrühling schwappt auch in diesem Jahr eine Welle an neuen Diäten durch die Frauenzeitschriften dieses Landes. Und auch aus der Welt der Prominenten ereilen uns in dieser Zeit ständig neue Diät-Trends. Und gerade Letztere werden von den Frauen besonders häufig nachgemacht. Schließlich sind die Fotos von frisch erschlankten Stars stets ein Beweis dafür, dass deren Diäten funktionieren. Eine neue Trend-Diät der Stars ist die Glutenfreie Ernährung.Was ist Gluten?Bei Gluten handelt es sich um ein Protein. Dieses Protein entwickelt sich in Verbindung mit Wasser zu einer Art Klebeeiweiß. Dieses sorgt dann in den verschiedenen Lebensmitteln für deren charakteristische Konsistenz. So sorgt das Gluten in Brot zum Beispiel dafür, dass es nicht staubtrocken ist. Gluten befindet sich unter anderem auch noch in Teigwaren, Backwaren, Mehl, Ketchup, Schokolade, Fertiggerichten oder Malzgetränken. Bei einer glutenfreien Diät verzichtet man nun also unter anderem auf Lebensmittel wie Brot oder Nudeln. Dadurch ähnelt diese Diät auch einer Diätform, bei der auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Gegessen werden dürfen bei einer glutenfreien Diät unter anderem Obst, Gemüse, Reis, Kartoffeln und Mais.Mangel durch Verzicht?Wer sich glutenfrei ernährt, verzichtet freiwillig auf bestimmte Lebensmittel. Diese Lebensmittel enthalten jedoch nicht nur Gluten, sondern auch andere, wichtige Nährstoffe. Und indem man auf diese Lebensmittel verzichtet, kann es bei einer glutenfreien Diät durchaus zu Mangelerscheinungen kommen. So fehlt es dem Körper bei dieser eingeschränkten Zufuhr von Nährstoffen häufig an Vitamin D oder Eisen. Mangelerscheinungen sind grundsätzlich eine unerwünschte Nebenwirkungen von Diäten mit einseitigem Ernährungsschema. Daher sind diese Diäten - auch die Gluten Diät - nicht zu empfehlen. Vor allem aber, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man mit dieser Diät tatsächlich Gewicht verliert.Eine glutenfreie Diät sollte nur von Personen gehalten werden, die allergisch auf das Protein reagieren. Personen mit Zöliakie reagieren auf das Protein Gluten mit Durchfall und Bauchschmerzen.