Wraps - geschickt gewickelt

Bei Wraps ist auf jeden Fall der Name Programm! Denn Wrap ist englisch und heißt "einwickeln" und genau das macht man mit Wraps: in Teigfladen aus Weizen- oder Maismehl (ähnlich wie Pfannkuchen) werden diverse Zutaten eingewickelt. Wraps eignen sich daher ebenso gut zum Mitnehmen für unterwegs, fürs Picknick aber auch fürs Partybuffet als Fingerfood. Man kann sie als Zwischenmahlzeit, als Snack oder aber auch Hauptmahlzeit verspeisen und der Belag kann ganz nach Gusto variiert werden. Zum Beispiel mit Frischkäse bestrichen und Lachs belegt, asiatisch angehaucht mit Hühnerfleisch, süß-saurer Soße und Bambussprossen oder mexikanisch (dann sollte der Teigfladen allerdings aus Maismehl bestehen) mit Guacomole - das ist eine Creme aus Avocados - Tomaten und Käse, eventuell auch mit Fleisch. So kann ein Wrap sogar durchaus auch gesund sein. Wraps sind also gesundes Fastfood! Und, was sie gerade für Partys beliebt macht: mehrere Füllungen für die Gäste anbieten, so dass für jeden auch garantiert das Richtige dabei ist.Für die Zusammenstellung eines Wraps braucht man zuallererst mal - genau, den Wrap, also die Hülle. Am einfachsten wäre es, diesen fertig im Supermarkt zu kaufen (erhältlich unter denm Namen Tortilla). Wer will, macht ihn alternativ selber. Theoretisch gehen auch ganz "normale" Pfannkuchen. Vor dem Belegen wird der Teigfladen in der Mikrowelle kurz erwärmt und dann ganz nach Belieben belegt. Zum Beispiel mit einer Soße (Joghurt, Mayo, Tomate, Guacomole, und ruhig auch ein bisschen gewürzt), dann folgt Gemüse wie Tomaten, Paprika, Salatblätter, Zwiebelringe und so weiter. Ganz wichtig: der Belag sollte unbedingt in mundgerechte Stücke geschnippelt werden!Wer mag, gibt dann noch Fleischstückchen drauf, Thunfisch oder Meeresfrüchte. Nun wird ordentlich gewürzt mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Chili und eigentlich darf auch ein Käse nicht fehlen, zum Beispiel Mozzarella oder auch eine etwas herzhaftere Sorte. Nun kommt das Entscheidende: das Wickeln! Auf einer Seite wird der Teigfladen umgeklappt, denn sonst könnte ja die Fülle herausfallen. Am besten ist es, man umwickelt denn aufgerollten Wrap mit etwas Alufolie, denn so hält er auch gut zusammen. Eigentlich braucht man also für Wraps gar kein Rezept sondern kann seiner Phantasie freien Lauf lassen - erlaubt ist, was schmeckt und gefällt!